Odhalila daňové triky expremiérových synů, turecký soud novinářku ztrestal

Yildirimovi synové Bülent a Erkam skrývali své bohatství v daňových rájích, upozornila Ünkerová. Podle ní bratři stojí hned za pěticí lodních společností registrovaných na Maltě.

Jakmile byla informace zveřejněna, vlivná rodina Yildirimových novinářku zažalovala za poškození pověsti. Právníci rodiny přitom ale nezpochybnili pravdivost informací, s nimiž Ünkerová v listopadu 2017 přišla. Ünkerová má teď i přesto také zaplatit pokutu 8 860 tureckých lir (kolem 36 000 Kč).

„Dělala jsem svou novinářskou práci a nic jiného. V mých článcích není ani urážka ani pomluva. Fakta hovoří sama za sebe a synové Binali Yildirima nepopírají, že vlastní tyto firmy na Maltě,“ citoval Ünkerovou francouzský deník Le Monde.

Yildirim byl premiérem v letech 2015 až 2018 a nyní zastává post předsedy parlamentu. V březnových komunálních volbách hodlá kandidovat na starostu Istanbulu za vládní Stranu spravedlnosti a rozvoje (AKP), k níž patří spolu s prezidentem Erdoganem.



Ünkerová pracovala v opozičním deníku Cumhuriyet, který Erdoganově režimu leží v žaludku dlouhodobě. V roce 2015 vydal list článek o utajených dodávkách zbraní z Turecka do válkou zmítané Sýrie. Tehdejší šéfredaktor Can Dündar byl proto v květnu 2016 odsouzen za vyzrazení státního tajemství, v mezidobí však stačil uprchnout do Německa.



Procesy, zatýkání, zavírání kritických médií a cenzura sociálních sítích jsou podle Le Monde v Turecku na denním pořádku. V listopadu 2018 dostal pokutu karikaturista opozičního listu Evrensel Sefer Selvi. Rodině Yildirimů musí kvůli své kresbě zaplatit 10 000 tureckých lir (přibližně 40 000 Kč).

Podezření ohledně financí se nevyhýbají ani Erdoganovi a jeho rodině, připomněl v prosinci 2016 dokument německé veřejnoprávní televize ZDF. „Podle našich zdrojů má Erdogan osm účtů ve Švýcarsku. Jeho vysvětlení, že v případě těchto peněz šlo o svatební dary jeho synovi, je nevěrohodné,“ citovala ZDF z tajné depeše amerického velvyslanectví z roku 2004.

Po zvolení Erdogana hlavou státu v roce 2014 využívají úřady stále častěji ustanovení trestního zákoníku o „urážce prezidenta“. Vyšetřování se dočkalo až 9000 těchto případů a 3414 „pomlouvačů“ si již vyslechlo trest, kterým je nejčastěji pokuta. Mezi odsouzenými jsou politici, umělci, lékaři, sportovci, studenti i policisté.

Daňové ráje v srdci EU

Ünkerová svá zjištění zveřejnila jako součást mezinárodní novinářské iniciativy zaměřené na daňové ráje. Vycházela z uniklých finančních dokumentů známých jako Paradise Papers. Ty odhalily, jak se velké firmy i bohatí jednotlivci pomocí daňových rájů vyhýbají placení daní. Přestože toto jednání není nezákonné, mnozí jej odsuzují jako neetické.

Paradise Papers ukázaly prstem na firmy Apple, Nike a Uber. Figuruje v nich ale i britská královna Alžběta II., jordánská královna Núr, americký ministr obchodu Willbur Ross, několik ruských a brazilských ministrů a také angažovaný zpěvák skupiny U2 Bono a automobilový závodník Louis Hamilton.

České centrum pro investigativní žurnalistiku uvedlo, že asi 12.060 dokumentů se přímo týká České republiky. Podle centra zmiňují například advokáta Josefa Brože, který je spojován s bývalým ředitelem polostátního energetického gigantu ČEZ Martinem Romanem.

Kromě Malty se za daňový ráj považuje také například Kypr, Lucembursko a Nizozemsko, všechny tyto státy jsou členy Evropské unie. EU přitom problematiku daňových úniků a daňových rájů již delší dobu řeší. Ministři financí členských zemí osmadvacítky v prosinci 2017 vytvořili černou listinu daňových rájů, která ale zahrnuje pouze ty mimoevropské.