Yerlikaya v úterý kolem 21:00 SEČ na sociální síti X informoval, že četníci nalezli vrak letadla v oblasti Haymana, kde řízení letového provozu ztratilo s letounem kontakt. Na palubě stroje typu Falcon 50 bylo podle ministra celkem pět cestujících včetně libyjského generála.
Letadlo se odmlčelo zhruba 40 minut po startu. Letoun předtím žádal o nouzové přistání v oblasti Haymana nedaleko tureckého hlavního města.
Premiér mezinárodně uznávané vlády v Tripolisu Dbaíbá uvedl, že dostal informace o úmrtí náčelníka generálního štábu armády při tragické nehodě, která se stala při jeho návratu z oficiální cesty do Ankary. Úmrtí premiér označil za velkou ztrátu.
Podle ministra letoun odstartoval z Ankary ve 20:10 místního času (18:10 SEČ) a cílem letu byl Tripolis. Média uvedla, že se stroj vracel do Ankary poté, co po vzletu nahlásil problémy.
Deník Hurriyet napsal, že libyjský generál v úterý jednal v Ankaře s tureckým ministrem obrany Yaşarem Gülerem a dalšími tureckými armádními představiteli. Turecký parlament schválil návrh, který povoluje tureckým vojákům působit v Libyi další dva roky.
Ankara podporuje vládu národní jednoty v Tripolisu, kterou uznává mezinárodní společenství. Tato vláda však kontroluje jen část země, východ Libye má pod kontrolou vláda národní stability premiéra Usámy Hamáda.