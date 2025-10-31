Turecký soud potrestal tragický požár v hotelu. Jedenáct lidí dostalo doživotí

Autor: ,
  13:54
Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem v souvislosti s požárem, který v lednu zabíjel v hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Při neštěstí v lednu zemřelo 78 lidí včetně 36 dětí, dalších asi 130 lidí utrpělo zranění.
Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025)

Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025)
Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025)
Lidé a příbuzní se účastní pohřbu plavkyně Fenerbahce Vedia Nil Apakové a její...
Požár v tureckém Ski areálu Kartalkaya. (21. ledna 2025)
24 fotografií

Mezi odsouzenými jsou majitel hotelu či manažer zařízení, kteří jsou podle soudu zodpovědní za vícečetná porušení bezpečnosti. Informovala o tom agentura Bianet. Doživotní tresty dostali i místostarosta města Bolu a velitel městských hasičů.

Ohnivé peklo v lyžařském centru. Lidé skákali z oken, mrtvých je přes sedmdesát

Požár vypukl kolem půl čtvrté ráno místního času 21. ledna v hotelu Grand Kartal v lyžařském středisku Kartalkaya, které leží asi 40 kilometrů od Bolu. Podle vyšetřovatelů začalo hořet v hlavní kuchyni v prostoru, kde se dělaly prezentace vaření k pobavení hostů.

Restaurace byla v době požáru už zavřená, ale policie zjistila, že na místě zůstala v rozporu s předpisy plynová lahev, kterou navíc personál správně neuzavřel. Vyšetřování také ukázalo, že v noci, kdy se tragédie stala, nefungoval požární alarm. Také některé plynové instalace neodpovídaly předpisům.

V Turecku po tragédii identifikují uhořelé. Majitele hotelu zadržela policie

V jedenáctipatrovém hotelu bylo v době požáru na 240 registrovaných hostů. Luxusní hotel, kde noc stála několik set eur, byl téměř plný, protože krátce předtím začaly v Turecku dvoutýdenní školní prázdniny. Hasičům tehdy ztěžovalo práci také umístění hotelu ve svahu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

„Práce“ za 300 tisíc na hodinu. Podvodník vylákal z ženy během směny tučnou sumu

Snovým platem bezmála 300 tisíc na hodinu by se mohl pochlubit muž, který se ve čtvrtek vydával v telefonu za policistu. Volající ženě namluvil, že si někdo chce jejím jménem vzít půjčku. A aby se...

31. října 2025  14:10

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10

RECENZE: Nepela, který váhá, ale neriskuje. Film o krasobruslaři zvedá Trojanův výkon

60 % Premium

Dílem náhody a následné nedohody vznikly dva životopisy legendárního krasobruslaře. První Nepela právě vstoupil do kin. Zdobí jej Josef Trojan v titulní roli, kazí popisnost a obrazová manýra.

31. října 2025

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

Premium

Redakce iDNES.cz má k dispozici finální návrh programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, který zástupci stran podepíšou a představí v pondělí. Počítá se znovuzavedením EET, vrácením...

31. října 2025  13:59

Turecký soud potrestal tragický požár v hotelu. Jedenáct lidí dostalo doživotí

Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem v souvislosti s požárem, který v lednu zabíjel v hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Při...

31. října 2025  13:54

Opuštěné kolo s košíkem hub stojí v lese už několik dnů. Co se stalo majiteli?

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po majiteli opuštěného elektrokola, které se již několik dní nachází v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Majitele, pravděpodobně houbaře, hledají...

31. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:34

Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi svým nájemcům a uživatelům. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na nové nájemní smlouvě....

31. října 2025  13:01,  aktualizováno  13:33

Řidič kamionu vyměnil návěsy. Pak ohlásil, že mu ukradli motory za 35 milionů

Kriminalisté objasnili krádež, při níž zmizela z návěsu kamionu zhruba stovka motorů za 35 milionů korun. Jednapadesátiletý šofér ji nahlásil na jaře na Trutnovsku. Zásilku zboží cizinec vezl z...

31. října 2025  13:27

New York pod vodou, dva mrtví. V Central Parku déšť překonal rekord z roku 1917

Dva lidé ve čtvrtek zemřeli v zatopených sklepech v New Yorku poté, co části velkoměsta na východním pobřeží Spojených států postihl vydatný déšť. Voda zaplavila také některé ulice a stanice metra,...

31. října 2025  13:25

Ruští strážci morálky brojí proti Halloweenu. Násilí je neruské, tvrdí

Ruští obránci tradičních hodnot se pustili do útoku proti Halloweenu. Úředníci a aktivisté napříč zemí žádají učitele a podniky, aby od oslav svátku upustili. Halloween označují za satanský, neruský...

31. října 2025  13:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Univerzitu Karlovu povede Jiří Zima, porazil dosavadní rektorku Králíčkovou

Univerzitu Karlovu (UK) povede následující čtyři roky dlouholetý děkan Přírodovědecké fakulty a analytický chemik Jiří Zima. Ve druhém kole ho počtem 40 hlasů zvolili členové Akademického senátu...

31. října 2025  11:37,  aktualizováno  13:05

Migrant s nožem? Kampaň SPD se podobá nacistické propagandě, uvedl soud

Nejvyšší správní soud se v pátečním rozhodnutí postavil kriticky k volební kampani SPD, která zobrazuje migranty, stížnost voličky ze Středočeského kraje přesto zamítl. Kampaň se přitom podle NSS...

31. října 2025  12:24,  aktualizováno  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.