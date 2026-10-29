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V turecké Kappadokii se po deštích zřítil „pohádkový komín“, dva lidé zemřeli

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  16:25
V turecké oblasti Kappadokie, jež patří k oblíbeným turistickým cílům, se ve čtvrtek zřítil kus skalního útvaru přezdívaného pohádkový komín. Důvodem byl zřejmě sesuv půdy způsobený silnými dešti. Dva lidé zemřeli a jeden člověk utrpěl zranění, informovaly místní úřady. Státní příslušnost obětí není známá.
Turečtí vojáci a záchranáři prohledávají sutiny v Kappadokii poté, co se tam sesunul jeden ze skalních útvarů. (29. října 2026)
Turečtí vojáci a záchranáři prohledávají sutiny v Kappadokii poté, co se tam sesunul jeden ze skalních útvarů. (29. října 2026)
Turečtí vojáci a záchranáři prohledávají sutiny v Kappadokii poté, co se tam sesunul jeden ze skalních útvarů. (29. října 2026)
Horkovzdušný balon se vydává na cestu v turecké Kappadokii. (6. října 2026)
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„Neštěstí se stalo kolem 15:15 (13:15 SEČ), příčinou byl pád části skály způsobený sesuvem půdy ve městě Göreme v provincii Nevşehir,“ sdělil guvernér provincie Nevşehir Huseyin Kok.

„Našli jsme bohužel těla dvou lidí a jednu zraněnou osobu, která byla převezena do nemocnice,“ dodal s tím, že na místě pokračují záchranné práce.

Tureckou Antalyí se prohnalo tornádo. Čtyři lidé zemřeli

Historický region Kappadokia proslul neobvykle formovanými skalními útvary, kterým se přezdívá pohádkové komíny a které vznikly dávnou sopečnou činností.

Jsou zapsány na seznamu Světového dědictví UNESCO a ročně tuto oblast navštíví na 2,5 milionu turistů. Mnozí si rovněž kupují výlet balonem s výhledem na zajímavou krajinu.

V zaplaveném autobusu si stoupali na sedačky. Istanbul čelí povodním, dva mrtví

Turecko v posledních týdnech zasáhly silné deště hned několikrát. Lokální záplavy způsobily škody i oběti na životech například v Istanbulu a okolí, tornádo se pak prohnalo také středomořskou Antalyí.

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