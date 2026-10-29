V turecké Kappadokii se po deštích zřítil „pohádkový komín“, dva lidé zemřeli

„Neštěstí se stalo kolem 15:15 (13:15 SEČ), příčinou byl pád části skály způsobený sesuvem půdy ve městě Göreme v provincii Nevşehir,“ sdělil guvernér provincie Nevşehir Huseyin Kok.
„Našli jsme bohužel těla dvou lidí a jednu zraněnou osobu, která byla převezena do nemocnice,“ dodal s tím, že na místě pokračují záchranné práce.
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Tureckou Antalyí se prohnalo tornádo. Čtyři lidé zemřeli
Historický region Kappadokia proslul neobvykle formovanými skalními útvary, kterým se přezdívá pohádkové komíny a které vznikly dávnou sopečnou činností.
Jsou zapsány na seznamu Světového dědictví UNESCO a ročně tuto oblast navštíví na 2,5 milionu turistů. Mnozí si rovněž kupují výlet balonem s výhledem na zajímavou krajinu.
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V zaplaveném autobusu si stoupali na sedačky. Istanbul čelí povodním, dva mrtví
Turecko v posledních týdnech zasáhly silné deště hned několikrát. Lokální záplavy způsobily škody i oběti na životech například v Istanbulu a okolí, tornádo se pak prohnalo také středomořskou Antalyí.