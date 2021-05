Žluté roušky jako visačky psům. Turecká turistická kampaň vzbudila kritiku

„Fráze ‚Jsem očkováný‘ nestačí. Vykastrujte nás,“ reagoval na Twitteru turecký hudebník Burhan Şeşen.

Žluté roušky totiž mnohým Turkům připomněly žluté visačky, které se v zemi dávají psům a označují, že byli kastrováni a jsou bezpeční.

Jiný uživatel sítě v nadsázce napsal, že taková vláda je schopná dát podobné roušky i ženám a nabízet je mužům s nápisem „Užijte si to, jsem očkovaná“.



Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım hesabında turizm çalışanlarının "aşılıyım" baskılı maske takacağına dair görüntüler içeren bir reklam yayınlandı.

Kampaň na přilákání zahraničních turistů zahájil minulý týden ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu v Berlíně po setkání se svým německým protějškem Heikem Maasem. Tam před novináři Çavuşoglu prohlásil, že do konce května bude v Turecku očkován „každý, koho by jen turista mohl potkat“.



Mínil tím očkování zaměstnanců v cestovním ruchu. „Neočkovaným Turkům nebude povoleno se k vám přiblížit. Užijte si dovolenou!“ reagoval na slova šéfa turecké diplomacie jeden z uživatelů sociálních sítí.



Mnozí podle serveru Ahval kritizovali kampaň turecké vlády s tím, že uráží a ponižuje Turky, ale také s tím, že vláda nezajistila dostatek vakcín pro své obyvatele. Očkuje sice zaměstnance v cestovním ruchu, aby přilákala turisty, ale v Turecku dostalo nejméně jednu dávku vakcíny zatím jen asi 17 procent z jeho 83 milionů obyvatel.

„Nezasloužíme si vládu, která si takto neváží svého lidu. Nechali tento národ bez vakcín... Zemi nemůže řídit někdo, kdo uráží a klame národ,“ reagoval na video exministr a dřívější spojenec prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Ali Babacan, který v roce 2019 opustil Erdoganovu stranu a loni založil Stranu demokracie a pokroku (DEVA).

V Turecku zatím platí do 17. května přísná omezení kvůli koronaviru, která chce vláda postupně uvolňovat. Už v první fázi by se měly otevřít restaurace a kavárny, ale zatím s omezenou otevírací dobou do osmi večer, napsal deník Hürriyet. Prodloužit by se otevírací doba restaurací měla ve druhé fázi, jež má začít na konci května.