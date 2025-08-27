Na dotaz podcastera Patricka Bet-Davida, proč žádný izraelský premiér dosud neuznal existenci genocidy Arménů, Netanjahu odpověděl: „Právě jsem to udělal.“ Podle listu The Guardian v odpovědi odkazoval na rezoluci přijatou izraelským parlamentem, ačkoliv žádná podobná legislativa nebyla schválena. V roce 2018 se hlasování v izraelském parlamentu o uznání této genocidy zrušilo kvůli nedostatečné podpoře ve vládní koalici.
Turecko slova izraelského premiéra ve středu odsoudilo. „Netanjahuovo prohlášení ohledně událostí z roku 1915 je pokusem o zneužití tragédie k politickým účelům,“ uvedla tamní diplomacie. „Netanjahu, který figuruje v procesu kvůli obvinění z genocidy spáchané vůči Palestincům, se snaží zakrýt zločiny, které spáchal on a jeho vláda,“ dodala.
Z genocidy na obyvatelstvu Pásma Gazy Izrael obvinila například lidskoprávní organizace Amnesty International letos 18. srpna. Už předloni to udělala Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora (ICJ), k níž se posléze přidalo několik dalších zemí, včetně Brazílie, Turecka či Španělska.
Izrael požaduje stažení zprávy OSN a mezinárodních organizací, která tvrdí, že v Pásmu Gazy je hladomor, uvedl podle AFP izraelský představitel.
Je to upír a živí se krví, prohlásil Erdogan o Netanjahuovi po zásahu u Rafáhu
Arménie se dlouhou dobu snaží o mezinárodní uznání arménské genocidy, během které za osmanské říše zemřelo 1,5 milionu lidí, kromě Arménů také Asyřané a Řekové. Události se staly v letech 1915 až 1923. Turecko, jakožto nástupnický stát osmanské říše, pojem genocida odmítá a tvrdí, že obětí bylo 300 tisíc až 500 tisíc a že se jednalo o represe v kontextu války. Turecko se také brání tím, že zločin se udál před vznikem Turecké republiky.
Uruguay se 20. dubna 1965 stala první zemí, která oficiálně arménskou genocidu uznala. Později to udělalo oficiálně na různých úrovních přes třicet zemí světa, včetně Česka.
Vztahy mezi Izraelem a Tureckem jsou kvůli válce v Pásmu Gazy na bodu mrazu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan patří k nejhlasitějším kritikům izraelské ofenzivy v Gaze, která začala jako odveta za útok palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023.
Genocidu Palestinců by Netanjahuovi mohl i Hitler závidět, prohlásil Erdogan
Už v listopadu 2023 Erdogan označil Izrael za teroristický stát a Hamás za skupinu bojovníků za svobodu, kteří brání svou zemi. Izrael, Spojené státy či Evropská unie považují Hamás za teroristickou organizaci.
The Guardian napsal, že podle některých názorů Izraeli bránil v uznání genocidy Arménů strach z toho, že to udělá z holokaustu pouze jedno z řady masových vyvražďování. Izraelští podporovatelé neuznání arménské genocidy podle britského deníku říkají, že židovský stát musí především chránit sám sebe a židovský národ, aby se už neopakovalo jeho vyvražďování.
To je podle nich důvod, proč by měli udržovat s Tureckem jakožto regionální mocností dobré vztahy. Naopak odpůrci tohoto postoje poukazují na to, že Židé by měli kvůli holokaustu upozorňovat na všechny podobné případy ve světě.