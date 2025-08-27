Netanjahu uznal genocidu Arménů. Zakrýváte tu v Gaze, kontruje Turecko

Autor: ,
  16:52
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý řekl, že uznává, že za osmanské říše byla spáchána genocida Arménů. Na jeho slova o den později reagovalo turecké ministerstvo zahraničí, podle něhož se tak Netanjahu pouze snaží zakrýt zločiny, které on a jeho vláda spáchali na Palestincích v Pásmu Gazy.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě uvedl,...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě uvedl, že Izrael nemá jinou možnost, než dál válčit. (10. srpna 2025) | foto: AP

Turecký prezident Recep Tayyip Errdogan navštívil Severní Kypr. (20. července...
Mezi lety 1915 a 1918 bylo Turky vyvražděno přes 1,5 milionu Arménů.
Obyvatelé palestinského Pásma Gazy čekají na teplé jídlo. (5. srpna 2025)
Exploze v Pásmu Gazy po izraelském útoku (25. srpna 2025)
29 fotografií

Na dotaz podcastera Patricka Bet-Davida, proč žádný izraelský premiér dosud neuznal existenci genocidy Arménů, Netanjahu odpověděl: „Právě jsem to udělal.“ Podle listu The Guardian v odpovědi odkazoval na rezoluci přijatou izraelským parlamentem, ačkoliv žádná podobná legislativa nebyla schválena. V roce 2018 se hlasování v izraelském parlamentu o uznání této genocidy zrušilo kvůli nedostatečné podpoře ve vládní koalici.

Turecko slova izraelského premiéra ve středu odsoudilo. „Netanjahuovo prohlášení ohledně událostí z roku 1915 je pokusem o zneužití tragédie k politickým účelům,“ uvedla tamní diplomacie. „Netanjahu, který figuruje v procesu kvůli obvinění z genocidy spáchané vůči Palestincům, se snaží zakrýt zločiny, které spáchal on a jeho vláda,“ dodala.

Z genocidy na obyvatelstvu Pásma Gazy Izrael obvinila například lidskoprávní organizace Amnesty International letos 18. srpna. Už předloni to udělala Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora (ICJ), k níž se posléze přidalo několik dalších zemí, včetně Brazílie, Turecka či Španělska.

Izrael požaduje stažení zprávy OSN a mezinárodních organizací, která tvrdí, že v Pásmu Gazy je hladomor, uvedl podle AFP izraelský představitel.

Je to upír a živí se krví, prohlásil Erdogan o Netanjahuovi po zásahu u Rafáhu

Arménie se dlouhou dobu snaží o mezinárodní uznání arménské genocidy, během které za osmanské říše zemřelo 1,5 milionu lidí, kromě Arménů také Asyřané a Řekové. Události se staly v letech 1915 až 1923. Turecko, jakožto nástupnický stát osmanské říše, pojem genocida odmítá a tvrdí, že obětí bylo 300 tisíc až 500 tisíc a že se jednalo o represe v kontextu války. Turecko se také brání tím, že zločin se udál před vznikem Turecké republiky.

Uruguay se 20. dubna 1965 stala první zemí, která oficiálně arménskou genocidu uznala. Později to udělalo oficiálně na různých úrovních přes třicet zemí světa, včetně Česka.

Vztahy mezi Izraelem a Tureckem jsou kvůli válce v Pásmu Gazy na bodu mrazu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan patří k nejhlasitějším kritikům izraelské ofenzivy v Gaze, která začala jako odveta za útok palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023.

Genocidu Palestinců by Netanjahuovi mohl i Hitler závidět, prohlásil Erdogan

Už v listopadu 2023 Erdogan označil Izrael za teroristický stát a Hamás za skupinu bojovníků za svobodu, kteří brání svou zemi. Izrael, Spojené státy či Evropská unie považují Hamás za teroristickou organizaci.

The Guardian napsal, že podle některých názorů Izraeli bránil v uznání genocidy Arménů strach z toho, že to udělá z holokaustu pouze jedno z řady masových vyvražďování. Izraelští podporovatelé neuznání arménské genocidy podle britského deníku říkají, že židovský stát musí především chránit sám sebe a židovský národ, aby se už neopakovalo jeho vyvražďování.

To je podle nich důvod, proč by měli udržovat s Tureckem jakožto regionální mocností dobré vztahy. Naopak odpůrci tohoto postoje poukazují na to, že Židé by měli kvůli holokaustu upozorňovat na všechny podobné případy ve světě.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Rusko členem NATO? Rozsudek smrti. Clintonovo snažení kdysi zhatil odpor Němců

Premium

Bílý dům v éře prezidenta Billa Clintona prosazoval přijetí Ruska do Severoatlantické aliance. Ukázaly to oficiální dokumenty z devadesátých let, které prostudovali němečtí novináři. Archivy ovšem...

27. srpna 2025  17:07

Stanjura seznámil ministry s parametry rozpočtu, počítá i s národními dotacemi

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) popsal na středečním jednání s vládními kolegy prognózy, ze kterých vychází pracovní návrh rozpočtu. Zároveň je informoval o všech povinných výdajích. Návrh...

27. srpna 2025  17:01

Netanjahu uznal genocidu Arménů. Zakrýváte tu v Gaze, kontruje Turecko

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý řekl, že uznává, že za osmanské říše byla spáchána genocida Arménů. Na jeho slova o den později reagovalo turecké ministerstvo zahraničí, podle něhož se...

27. srpna 2025  16:52

Za nečinnost a ukrývání spisů před šéfy dostala státní zástupkyně podmínku

Roční podmínkou za zneužití pravomoci potrestal ve středu Obvodní soud pro Prahu 10 státní zástupkyni Miroslavu Šmehlíkovou. Žalobkyně podle verdiktu selhala ve více než třiceti případech, které měla...

27. srpna 2025  16:49

Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit

Obří bytovka, která měla vyrůst po kontroverzně zbourané neorenesanční vile v brněnské ulici Hlinky a jež svými rozměry dráždila sousedy, přijde o povolení pro výstavbu. Podle krajského stavebního...

27. srpna 2025  16:47

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k...

27. srpna 2025  16:40

Radní schválili čtvrť ve tvaru penisu. Jak se to bude jmenovat, děsí se obyvatelé

Kontroverzní projekt výstavby až 250 nových domů schválili radní v Telfordu, městečku nedaleko Birminghamu v Anglii. Proti výstavbě nového bydlení by sotva někdo protestoval, místní obyvatele ale...

27. srpna 2025  16:32

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně...

27. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  16:06

Ředitel Českého rozhlasu Zavoral dostane pololetní odměnu přesahující půl milionu

Generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral dostane za letošní první pololetí odměnu v plné výši 576 tisíc korun. Je to stejně, kolik obdržel v prvním pololetí roku 2024. Zavoral splnil...

27. srpna 2025  16:03

Pavel jednal s neziskovkami o situaci v Gaze, na schůzku přizval i diplomaty

Prezident Petr Pavel ve středu sešel s neziskovými organizacemi i diplomaty, aby s nimi debatoval o situaci na Blízkém východě. Člověk v tísni na síti X informoval o tom, že organizace sdílely své...

27. srpna 2025  15:38

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

27. srpna 2025  11:11,  aktualizováno  15:34

V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická byla uzavřena....

27. srpna 2025  14:31,  aktualizováno  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.