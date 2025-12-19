Ruské drony Orlan-10 mají dolet až 600 kilometrů a dosahují rychlosti 100 kilometrů v hodině. Obyvatelé ho našli ve venkovské oblasti u Izmitu. Ten leží východně od Istanbulu na západě Turecka. Podle informací místních médií byl letoun neaktivní a zdánlivě netknutý. Nyní se zjišťuje, zda nouzově přistál, měl technickou poruchu nebo ho někdo sestřelil.
Tento týden už turecké stíhačky F-16 zasahovaly u cizího dronu, který letěl z Černého moře a blížil se k městu Çankiri na severu země. V tureckých vodách se také v září našel námořní dron a drony v poslední době útočí na lodě a tankery, které tudy plují.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už proto varoval Rusko i Ukrajinu, která přinejmenším za některými útoky stojí, aby se podobným akcím vyhýbaly.
Ruský dron Orlan-10 se obvykle nasazuje ve skupinách po dvou nebo třech, kde první dron provádí průzkum, druhý elektronický boj a třetí slouží jako transpondér přenášející zpravodajské informace do řídicího centra, uvádí portál Türkiye Today.