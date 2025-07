Turecký Charlie Hebdo. Muslimy naštvala karikatura s Mohamedem, prý uráží islám

„Nejčastěji používaným jménem na světě je Mohamed. Zde je nakreslen muslim, kterého zabil Izrael. Není zde žádné vyobrazení našeho Proroka s bílým vousem,“ brání se autoři karikatury v čele s ředitelem časopisu Tuncaye Akgüna. „Nic takového bychom neriskovali,“ dodal.

Karikatura zobrazuje dvě postavy s křídly na obloze nad bombardovaným městem. „Salám alajkum, já jsem Muhammad,“ říká jedna z postav arabským pozdravem, který česky znamená Mír s Tebou. Druhá postava říká: „Alejchem šalom, já jsem Músá (Mojžíš)“, což je hebrejsky rovněž Mír s Tebou.

Istanbulská prokuratura v pondělí zahájila vyšetřování týdeníku kvůli obvinění z veřejné urážky náboženských hodnot a policie zatkla mimo jiné karikaturistu Dogana Pehlevana. Během noci byl zadržen také šéfredaktor časopisu Zafer Aknar, grafik Cebrail Okçu a manažer Ali Yavuz, informovala agentura Anadolu. Zatykač byl vydán také na dva redaktory, kteří jsou pravděpodobně v zahraničí.

Proti karikatuře vyšlo v pondělí pozdě večer do ulic Istanbulu několik stovek lidí protestovat. Někteří se střetli s policií poté, co házeli kameny na bar v Istanbulu navštěvovaný zaměstnanci časopisu LeMan. Také v úterý několik stovek lidí uspořádalo protest po polední modlitbě v mešitě na istanbulském náměstí, a to za značné přítomnosti policie.

V rukou drželi transparent s nápisem: „Urážka božího posla a islámských hodnot není svoboda projevu, ale islamofobie.“ Islám pokládá jakékoli zobrazování proroka Mohameda za rouhání. Někteří z protestujících křičeli také „Nezapomeňte na Charlie Hebdo“.

V lednu 2015 v Paříži vnikli dva islamisté s automatickými zbraněmi do redakce francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo a zastřelili dvanáct lidí, včetně osmi členů redakce. Útok měl být pomstou za zveřejnění karikatury zesměšňující proroka Mohameda.

Redakce časopisu LeMan se podle serveru Turkish Minute zastal i lídr největší turecké opoziční Republikánské lidové strany (CHP) Özgür Özel. „Pořádně se na ten obrázek podívejte: Já vidím anděla, který zemřel při bombardování Gazy, se svatozáří a křídly, který se setkává s dalším andělem, jehož také zabila bomba... Mohamed je prorok, ne anděl,“ řekl Özel.

Jeho stranický kolega, někdejší primátor Istanbulu a oficiální kandidát strany do příštích prezidentských voleb Ekrem Imamoglu, který momentálně sedí ve vězení, to ovšem vidí jinak. „Odsuzuji drzost vůči našemu Proroku Muhammadovi a Proroku Mojžíšovi, kteří byli sesláni jako milosrdenství světům. Ačkoliv se uvádí, že karikatura měla upozornit na pronásledování v Gaze, použitý způsob zlomil srdce věřících lidí a vyvolal hluboké city,“ vzkázal na síti X.

„Turecko je zemí, která v minulosti zažila trpké následky takových provokací. Nemůžeme dopustit, aby se stejné chyby opakovaly. Je naší společnou odpovědností chránit zdravý rozum, hájit úctu k víře a udržovat náš společenský mír stranou nejrůznějších provokací,“ dodal.

Podobně se vyjádřil i prezident Erdogan. „Je to nehorázná provokace pod rouškou humoru, podlá provokace. Ve skutečnosti naše policie a soudní orgány okamžitě přijaly opatření týkající se tohoto zločinu z nenávisti, dotyčný časopis byl zabaven a byly zahájeny nezbytné procesy,“ napsal s tím, že se činu dopustili nemorální lidé, kteří „neznají hodnoty tohoto národa“.