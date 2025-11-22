Istanbul panikaří po smrtelné otravě turistů. Prodejce jídla čekají masivní kontroly

Autor: ,
  19:17
Generální úklid, záchrana reputace, zahlazování škod. Ať už to nazveme jakkoliv, prodejcům jídla v tureckém Istanbulu začínají nové časy. Poté, co tam minulý týden zemřela čtyřčlenná rodina z Německa, úřady ohlásily celou sérii hygienických opatření a varují, že je budou přísně vymáhat. Provozovny si musejí pořídit kamery, uchovávat vzorky prodávaného jídla či dbát na správné chlazení potravin. Přesto, že podle forenzních analytiků rodina zemřela na otravu chemikáliemi v hotelu.
Pouliční prodejci u svého stánku v Istanbulu (27. ledna 2022)

Pouliční prodejci u svého stánku v Istanbulu (27. ledna 2022) | foto: Profimedia.cz

Istanbulská restaurace, ve které mimo jiné jedla zesnulá rodina turistů...
Pouliční stánek s mušlemi v Istanbulu (16. listopadu 2025)
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (25. září 2025)
Pouliční stánek s mušlemi v Istanbulu (16. listopadu 2025)
43 fotografií

„Nová opatření proti otravám jídlem v Istanbulu: Kontroly budou posíleny. Zavede se povinnost podniků uchovávat prodávané vzorky po dobu dvaasedmdesáti hodin. Místní správní a kontrolní týmy nebudou tolerovat žádné porušení řetězce chlazení. Zřídí se komise pro kontrolu potravin, jež budou provádět kontroly dvacet čtyři hodin denně,“ píší turecká média o sérii pravidel, se kterými přišla kancelář istanbulského guvernéra.

Novinky se v návaznosti na tragédii z minulého týdne snesly na pouliční prodejce jídla i restaurace. Majitelé podniků a zaměstnanci budou muset podstoupit školení v oblasti bezpečnosti a hygieny potravin. Podniky, které nesplní normy, čekají pokuty. Všechny podniky také budou mít povinnost nepřetržitě nahrávat, co se na místě děje, a to včetně zvuku. Záznamy z kamer pak musejí uchovávat po dobu třiceti dnů.

Trestní stíhání pak má hrozit těm, u kterých se prokáže, že prodávají vadné nebo prošlé výrobky. Správní řízení i soud navíc bude čekat firmy nabízející hubení škůdců, pokud se zjistí, že nepostupují v souladu se stanovenými normami.

„Ztratili jsme čtyři občany a zajistíme, aby se to už nikdy nestalo. K bezpečnosti zaujímáme nulovou toleranci,“ varoval guvernér Davut Gül, který podle portálu Yeni Şafak vyzdvihl, že si lidé budou moci prostřednictvím QR kódu zjistit, kdy naposledy byla v dané provozovně inspekce.

Pro Istanbul je i domnělá otrava turistů prodávaným jídlem tvrdou ranou. Jen loni do největšího tureckého města přijelo více než 18 milionů turistů, převážně z Ruska, Německa a Íránu. Právě Staré město je na návštěvnících ze zahraničí závislé a rok od roku je jim víc a víc uzpůsobené. Na přísnější kontroly tam tak najeli i přesto, že se rodina podle posledních výsledků vyšetřování zřejmě neotrávila jídlem.

„Vzhledem k okolnostem události, anamnéze rodiny, nejnovějším informacím a skutečnosti, že další dva lidé z téhož hotelu jsou v nemocnici s podobnými příznaky, předpokládáme, že matka a děti s největší pravděpodobností zemřely na otravu chemickými látkami z hotelu. Otrava jídlem je méně pravděpodobná,“ oznámili v pondělí forenzní analytici.

„Opravovali si letní dům. Ani v něm nepřespali“

Böcekovi byli tureckého původu, měli však německé občanství a dlouhodobě žila v Hamburku. Do Istanbulu přijeli v neděli 9. listopadu. Tři dny nato skončili v nemocnici se žaludečními potížemi a zvracením. Domnívali se, že se otrávili jídlem, jež si předtím koupili ve čtvrti Ortaköy. Lékaři je ještě ve středu pustili domů, už druhý den ráno je odvezla sanitka poté, co matka našla svou dceru v bezvládném stavu.

Děti Kadir a Masal ve věku pěti a tří let zemřely ještě během čtvrtka, sedmadvacetiletá matka Cigdem v pátek. V sobotu je pohřbili ve městě Bolvadin na západě Turecka, odkud rodina pocházela. Osmatřicetiletý otec rodiny Servet zemřel v pondělí po několika dnech na jednotce intenzivní péče.

Otec zesnulé ženy po pohřbu řekl médiím, že si rodina v Turecku opravovala letní dům, do kterého se časem chtěla přestěhovat. „Ale už v něm nestihli ani přespat,“ dodal s tím, že starší z dětí by brzy oslavilo šesté narozeniny.

O víkendu pak odvezli do nemocnice s příznaky otravy další tři turisty, kteří bydleli ve stejném hotelu jako rodina z Hamburku. A z údajné otravy jídlem se tento týden vzpamatovávají i dvě turistky z Nizozemska, není však jasné, kde se otrávily, protože jedly na mnoha místech v Istanbulu. Bydlely však rovněž v městské části Fatih.

Hotel, ve kterém zesnulá rodina bydlela:

Hotel Harbour Suites Old City v istanbulské části Fatih posléze evakuovali, zavřeli a vyšetřovatelé v něm odebrali vzorky. Pak se zjistilo, že 11. listopadu se uvnitř hotelu prováděla dezinsekce. Podle médií tam neupřesněná firma hubila štěnice a postřik použila v přízemí hotelu, přes ventilaci se však chemikálie dostaly až do pokoje nic netušící rodiny.

První zjištění ukázala, že mohlo jít o fosfid hlinitý, který je pro lidi škodlivý a ani podle tureckých zákonů se nemá používat v lidmi obývaných prostorách. Policie k úterý zatkla jedenáct lidí, nejprve pouliční prodejce, majitele restaurace a prodejce sladkostí a posléze také manažera z hotelu a majitele firmy, která v hotelu prováděla hubení škůdců. Mezi prodejci jídla byli zatčeni mimo jiné majitel stánku s mušlemi, prodejce tureckého medu či prodejce pokrmu s názvem kokoreç, který se připravuje z jehněčích nebo skopových střev, případně dalších vnitřností.

Tragédii v Istanbulu přitáhla pozornost i v Ankaře, kde se k ní v pondělí vyjádřil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ten veřejnost ujistil, že „vyšetřování incidentu, při kterém přišli o život čtyři lidé, pokračuje na mnoha úrovních“. „Pečlivě vyhodnocujeme oznámení a stížnosti našich občanů. A pokud zjistíme jakýkoliv problém, závadu nebo porušení předpisů, nebudeme brát ohled na nikoho,“ pohrozil.

Hotel se nachází v istanbulské části Fatih:

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nezapomněl si při tom rýpnout do opozice, která Istanbul už léta vede a jež prý vůči kontrolním úřadům uplatňuje dvojí metr a kritizuje je, ať už něco dělají, nebo nedělají. Sami opoziční politici nicméně v poslední době čelí frontálnímu útoku ze strany policie, soudů a Erdogana samotného.

Istanbulská prokuratura koncem října navrhla obří tresty pro sedm starostů z řad největší opoziční partaje, Republikánské lidové strany (CHP), kvůli údajnému podezření ze zapojení do kriminální organizace. Oblíbený primátor Istanbulu a plánovaný vyzyvatel Erdogana v prezidentských volbách Ekrem Imamoglu pak už sedí ve vězení, kde má podle prokuratury strávit přes dva tisíce let. Prokuratura navrhuje obžalovat i samotnou stranu CHP, což by mohlo vést až k jejímu zrušení.

Na sítích se objevilo video otce rodiny Böcekových, jak se nemůže dostat ze zamčeného hotelu ve chvíli, kdy venku čeká sanitka:

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Závod s bakteriemi. Potenciál antibiotik z Antarktidy je fascinující, tvrdí vědkyně

Premium
Stanislava Bezdíček Králová

Lidstvo zatím boj s bakteriemi prohrává. „Bakterie nebude čekat nějakých patnáct let, než vyvineme další lék. Měli bychom být rychlejší v tom, jak rychle nová antibiotika dostaneme na trh,“ říká...

22. listopadu 2025

Trému neznala, chválila ji i Streisandová. Kozderková si šla ze špitálu drhnout hrob

Premium
Portrét Laďky Kozderkové ze 60. let.

Bývá označována za první velkou hvězdu muzikálů v Československu. Sama měla tento divadelní žánr nejraději, i když v domovském Hudebním divadle v Karlíně hrála i v operetách. Osud nadělil Laďce...

22. listopadu 2025

Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit

V Ústí nad Labem narazil trolejbus do sloupu trolejbus, několik lidí se lehce...

V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...

22. listopadu 2025  19:06,  aktualizováno  19:40

Istanbul panikaří po smrtelné otravě turistů. Prodejce jídla čekají masivní kontroly

Pouliční prodejci u svého stánku v Istanbulu (27. ledna 2022)

Generální úklid, záchrana reputace, zahlazování škod. Ať už to nazveme jakkoliv, prodejcům jídla v tureckém Istanbulu začínají nové časy. Poté, co tam minulý týden zemřela čtyřčlenná rodina z...

22. listopadu 2025  19:17

Policista zastavil hořící auto kladivem, zabránil tak střetu v křižovatce

Hořící automobil zastavovali brněnští policisté z oddělení hlídkové služby

V brněnských Maloměřicích se v úterní špičce odehrál dramatický zásah. Policejní hlídka si všimla osobního vozu, z jehož motoru stoupal černý kouř a během několika sekund se musela vypořádat nejen s...

22. listopadu 2025  18:04

Na D6 u Kladna se srazilo pět aut, dálnice byla kvůli vyšetřování uzavřená

Nehoda tří aut uzavřela dálnici D6 u obce Jeneč. (2. března 2023)

Dálnici D6 u Kamenných Žehrovic na Kladensku uzavřely ve směru na Karlovy Vary dvě nehody. Na místě jsou zranění, zasahují záchranné složky, informovala policejní mluvčí Monika Richterová.

22. listopadu 2025  17:33,  aktualizováno  17:48

Tři lidé zemřeli při srážce dvou aut u Poličky, další dva jsou v nemocnici

Ilustrační snímek

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku v sobotu odpoledne zemřeli tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici, uvedla záchranná služba.

22. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:35

Přehlížení géniové ve škole bojují s ústrky. Co může nadaným dětem pomoci

Premium
Sbírají ceny. Darja Klementová zazářila v soutěži Česká hlavička coby...

Číst se naučila už ve čtyřech letech, o rok později propadla fascinaci lidským tělem, po nástupu do první třídy ostatním dětem nadšeně vykládala o kostech. A používala při tom latinské názvosloví....

22. listopadu 2025

V rodišti prezidenta Svobody vzpomínali. A představili knihu o jeho spolubojovnících

130. výročí narození sedmého československého prezidenta Ludvíka Svobody si v...

V Hroznatíně na Třebíčsku si dnes připomněli 130. výročí narození komunistického exprezidenta Ludvíka Svobody, kontroverzní osobnosti dějin Československa. Před jeho rodným domem byla u této...

22. listopadu 2025  16:40

Lídři odmítají americký plán pro Ukrajinu, nelíbí se jim omezení její armády

Prezident Angoly a předseda Africké unie Joao Lourenco, kanadský premiér Mark...

Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký plán na ukončení války na Ukrajině v jeho současné podobě. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Evropské země se obávají, že kvůli...

22. listopadu 2025  15:21,  aktualizováno  16:31

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Logoped/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 36 770 - 40 112 Kč

Dalších 31 311 volných pozic

Vytvořit registr neziskovek bude drahé, Babiš kontrolu dřív zastavil, říká expert

Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu a zveřejnili programové...

Vznikající vláda chce vytvořit registr neziskových organizací, omezit peníze pro „politické“ organizace a označovat ty, které dostávají granty ze zahraničí. Podle experta na neziskový sektor Jakuba...

22. listopadu 2025  15:42

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...

22. listopadu 2025  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.