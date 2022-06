Atény zuří. Erdogan chce Řeky pohřbít stejně jako kdysi Byzantince

„Turci se musí sjednotit, protože národní zájmy této země jsou důležitější než politika. Stejně jako naši předci pohřbili byzantskou říši, doufejme, že i my budeme díky naší vizi 2053 schopní poslat dnešní Byzantince, kteří proti nám intrikují, do propadliště dějin,“ zahřměl Erdogan před tisíci diváků.

Dotkl se i svých plánů, kdy chce z Turecka do roku 2053 udělat „logistickou supermocnost“, ekologického lídra a ještě větší lákadlo pro turisty než dnes. Svou vizi chce vystavět na „tureckém modelu“, který je prý nejlepší demokracií na světě, a stihnout to míní právě do zmíněného roku. Turecko totiž v té době oslaví 600 let od dobytí Konstantinopole, dnešního Istanbulu.

V neděli to bylo zatím jen 569 let, přesto Turci výročí mohutně oslavili. A jejich prezident událost využil k mítinku se svými příznivci. Ty si sezval na Atatürkovo letiště a pronesl tam věty, jež posunuly už tak chatrné turecko-řecké diplomatické vztahy do ještě hlubšího dna.

„Říkáme stop Libyi, Sýrii, Iráku, Středozemnímu i Egejskému moři,“ uvedl, což si například řecký portál Orthodox Times vyložil jako „provokaci“. A list Greek Reporter k této příležitosti vydal text, v němž Erdoganovi připomíná, že i dnešní název turecké megapole pochází z řečtiny – sousloví „Is tin poli“ znamená „do města“.

Oslavy zásadní historické události se v Istanbulu konaly i u dnešní mešity Hagie Sofie. Ta je symbolem dobytí města Osmany a její ztráta znamenala pro křesťanský svět tragédii. Události z roku 1453 také vedly k definitivnímu zániku byzantské říše. Na nekulaté výročí to byla opravdu působivá show.

Nad chrámem Boží moudrosti se během videomappingu objevil nejen zmíněný letopočet nebo turecký půlměsíc s hvězdou, ale i samotný sultán Mehmed II. Dobyvatel a jeho vojáci bojující proti křižákům. Zatímco diváci sledovali, jak se nad budovou mění motivy, mužský hlas jim k tomu vyprávěl o velikosti mladého vládce.

I podoba oslav Řeky pobouřila. Odborníci, politici i média akci označili za „kýč a urážku“, píše list The Times. Ministr zahraničí Nikos Dendias pak zkritizoval dva roky starou přeměnu Hagie Sofie z muzea na mešitu a vyzval UNESCO, aby provedlo inspekci a zkontrolovalo, zda tím tato památka nějak neutrpěla.

„Erdoganovy revizionistické kroky rozesmutní každého, kdo respektuje historii,“ dodává politik s odkazem na fakt, že podlahu chrámu dnes zakrývá zelený koberec a křesťanské mozaiky na zdech zase bílé plátno. Turecký ministr obrany Hulusi Akar Dendiasovy poznámky odmítl slovy o „přeludu“ a do Atén vzkázal, že je chrám „pod ochranou Turků už od roku 1453".

Řecké expanzivní touhy jsou prý „překážkou k míru“ a „pokrytci“ v řecké vládě by měli raději přestat zavírat oči nad demolicí mešit v Řecku, dodal ministr. Atény si ovšem všímají i dalšího Erdoganova výroku, ve kterém se vrátil ke slavnému sultánovi a vyzdvihl, že „nezískal jen Istanbul“.

„Dobyl Srbsko, Morejský despotát (dnešní Peloponés, pozn. red.), Atény, Dunajská knížectví, Bosnu a Hercegovinu i Albánii. Úspěšně dobyl rovněž ostrovy v Egejském a Středozemním moři, aby i tam mohl zaznít hlas Osmanů,“ prohlásil.

Zbraně, ostrovy, NATO a osobní výpady

Jedním z hlavních důvodů vyhrocených vztahů Turecka s Řeckem jsou spory o práva na průzkum nalezišť fosilních paliv ve východním Středomoří, situaci však nepřidávají ani hádky o to, kdo jak zachází s migranty, kteří se přes Turecko snaží dostat do Evropské unie. Aktuálně řecká vláda oznámila, že stávající zeď na hranicích s Tureckem rozšíří o 80 kilometrů.

Řecko nyní přezbrojuje, zatímco Turecko stále čelí sankcím za nákup ruského systému S-400. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis navíc Američany v Kongresu vyzval, aby i nadále blokovali tureckou snahu získat stíhačky F-16. Erdogan to nezapomněl okomentovat a zašel i k osobním výpadům. S Mitsotakisem už prý „nikdy nepromluví“.

„Odteď Mitsotakis není můj partner k dialogu. Proč? Jednám s lidmi, kteří dělají politiku na osobní úrovni. Přátelíme se s těmi, kteří se přátelí s námi. Měli by vědět, že s těmi, kdo nás vnímají jako nepřátele, uděláme to, co bude potřeba,“ pohrozil. A v souvislosti se současnou snahou Finska a Švédska o vstup do Severoatlantické aliance – kterou Turecko zatím neoblomně blokuje – pak pronesl, že byla „chyba“ přijmout do ní Řecko.

Řecký ministr obrany Nikos Panagiotopoulos zase v úterý upozornil, že v řecké armádě nyní platí „červený kód“, protože se obává „hybridních hrozeb“ ze strany Turecka. A to proto, že Turci údajně začali zpochybňovat řeckou svrchovanost nad tuctem ostrovů v Egejském moři.