Istanbul má nového primátora z opozice, ta mění strategii protestů

Nový primátor Aslan získal hlasy 177 zastupitelů z 314. Hlasovali pro něj zastupitelé za CHP. Kandidoval i zástupce Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten však neuspěl.

Imamoglu patří k hlavním tvářím turecké opozice. Policie ho zadržela před týdnem, v neděli byl obviněn z korupce. Opozice za tím vidí politické motivy, primátor měl totiž největší šance Erdogana porazit ve volbách prezidenta plánovaných na rok 2028.

Opozice proto uspořádala řadu demonstrací, ačkoliv úřady zakázaly protesty v Istanbulu či Ankaře. Vláda tvrdí, že justice v zemi je nezávislá, a podle Erdogana chce CHP jen vyvolat chaos, aby skryla korupční kauzu. Demonstrace označil za provokace, napsal turecký tisk. Podle Erdogana stane před soudem kdokoliv, kdo se pokusí o „sabotáž tureckého hospodářství, sociálního státu a smíru“.

Imamoglu byl do čela největšího tureckého města zvolen na druhý mandát loni. Kvůli zadržení mu ministerstvo pozastavilo výkon funkce. Aslan by tak mohl zůstat starostou Istanbulu až do konce mandátu svého předchůdce v roce 2029.

Nový primátor Istanbulu za stranu CHP Nuri Aslan:

ibrahim Haskoloğlu @haskologlu 🔴#SONDAKİKA | Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun yerine Başkanvekili olarak CHP'nin adayı Nuri Aslan seçildi.



Seçimde AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul kaybetti.



🔴 CHP Nuri Aslan: 177 Oy



🟠 AK Parti Zeynel Abidin Okul: 125 Oy https://t.co/FREZ5jH5uU oblíbit odpovědět

Co se týká současných protestů, CHP mění taktiku. Místo každodenních manifestací, které organizovala od minulé středy, svolala velkou demonstraci na sobotu. V úterý večer to oznámil šéf strany Özgur Özel. Strana dosud svolávala každý večer protest před istanbulskou radnici, kam dorazily i v úterý tisíce lidí.

Özel řekl, že CHP další protest na středu ani příští dny nesvolá. Soustředit se bude na uspořádání velkého sobotního shromáždění v Istanbulu. „Chceme předčasné volby,“ řekl Özel podle agentury AFP demonstrantům.

Podle agentury Bianet, která má blízko k opozici, Özgur v úterý řekl, že kvůli zatýkání na demonstracích v Istanbulu již nejsou ve městě volná místa ve vězení. Policie za poslední týden zadržela přes 1 400 lidí.

Postup tureckých úřadů čelí kritice ze zahraničí, například z EU a Německa. Své znepokojení z vývoje v zemi vyjádřil v úterý svému tureckému protějškovi při jednání ve Washingtonu americký ministr zahraničí Marco Rubio.