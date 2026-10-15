Podle úřadů je déšť v některých oblastech nejsilnější od roku 1985 a zatím neustává. „Cyklon nad Černým mořem přináší další srážky,“ informoval ve čtvrtek turecký meteorologický ústav s tím, že povodně už připravily o život čtyřiatřicetiletého muže v Sariyeru nebo čtrnáctiletého chlapce, který ve Fatihu stoupl do louže a dostal ránu elektrickým proudem.
Na sítích se kromě záběrů zaplavených ulic a aut plujících „po pás“ ve vodě objevily i snímky z autobusu, kde se cestující postavili na sedačky, aby se tak vyhnuli vodě na podlaze.
Úřady informovaly, že v zaplavených čtvrtích dočasně zrušily školní vyučování. Dovolenou mají i někteří státní zaměstnanci. Istanbulským obyvatelům bylo doporučeno, aby zůstali doma, a těm, kteří bydlí ve sklepních bytech, aby strávili noc někde jinde. Motorky dostaly zákaz jízdy.
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Mezi zasažené oblasti patří čtvrti v širším Istanbulu, například Sariyer, Kagithane nebo Esenyurt na západě města, ale i obce na východním předměstí největšího tureckého města. Záchranáři přes noc pomohli stovkám lidí uvězněných v zaměstnání, zatímco kolemjdoucí pomáhali bezpočtu dalších, dodává agentura AP.