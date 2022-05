Dopadli jsme vůdce Islámského státu, hlásí zdroje z istanbulské policie

Podle portálu OdaTV, kterému to sdělil místní novinář s dobrými kontakty na policii, byl Kurajší zatčen minulý týden při mezinárodní operaci. Zdroje kvůli choulostivosti tématu zůstávají v anonymitě. Celé dopadení vůdce džihádistů mělo podle portálu Bloomberg proběhnout bez otevřené střelby a předcházelo mu několikadenní policejní pozorování místa pobytu Kurajšího.

OdaTV tvrdí, že Kurajší nekladl odpor a nyní jej vyslýchá tajná služba. Jeho zatčení podle tohoto portálu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámí v příštích dnech.

Hasan Hášimí Kurajší se stal lídrem IS letos v březnu poté, co začátkem února při operaci speciálních jednotek USA v severozápadní Sýrii zemřel předchozí vůdce IS abú Ibráhím Hášimí Kurajší. Akce se uskutečnila na přímý rozkaz amerického prezidenta Joea Bidena, podle něhož Kurajší odpálil během operace bombu, čímž zabil sebe a členy své rodiny.

Jméno Kurajší je používáno jako pseudonym a neznačí, že by muži byli příbuzní. Lídři IS se tím snaží zakrýt svou pravou identitu. Jméno Kurajší je totiž odvozeno od kmene Kurajšovců, k němuž patřil muslimský prorok Mohamed. IS tvrdí, že jeho lídři jsou potomky téhož kmene.

V únoru zabitý Ibráhím Hášími Kurajší vedl IS od roku 2019 a zastřelili ho při podobné operaci jeho předchůdce abú Bakra Bagdádího. Portál Middle East Eye napsal, že podle irácké tajné služby je poslední lídr IS, nyní údajně zatčený v Turecku, bratr abú Bakra Bagdádího, který v roce 2014 na dobytých územích v Iráku a Sýrii oznámil z Mosulu chalífát (vládu hlavy muslimské obce).

Radikálové z IS začali zabírat rozsáhlé oblasti v Iráku a Sýrii v roce 2014 a na dobytých územích násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. V jisté době ovládali skoro polovinu Sýrie a asi třetinu Iráku.

K jejich rozmachu přispěla občanská válka v Sýrii. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii v březnu 2019. V obou zemích ale stále mají menší buňky, které nadále páchají útoky. Odnože IS působí i v dalších státech, atentáty provádí například v Afghánistánu či v některých afrických zemích.