Raketa vyslaná na Turecko? To my ne, dušují se Íránci. Erdogana naštvat nechtějí

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (4. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Kateřina Havlická
  12:30
Ve středu se zdálo, že Írán už do nynější války vtáhl i „neutrální“ Turecko. Po zemích Perského zálivu jeho raketa zamířila také tureckým směrem, síly NATO ji nicméně včas zneškodnily. A Ankara vzkázala, že takové nápady nebude tolerovat. Teherán hned večer ujistil, že žádnou střelu neposlal. Dobře ví, že turecká reakce je nad jeho nynější možnosti. Ani Turci však o žádný střet nestojí, naopak, potřebují, aby Írán přežil. Nejen kvůli Kurdům.

„Na Turecko jsme žádnou raketu nevystřelili, respektujeme suverenitu Turecka,“ dušuje se Írán poté, co systémy protivzdušné obrany NATO ve východním Středomoří ve středu zničily balistickou střelu letící tureckým směrem. Předtím přeletěla nad územím Iráku a Sýrie. Zbytky střely, jež íránskou raketu zneškodnila, dopadly v turecké provincii Hatay.

Ukazuje se tak, že odborníci, kteří ještě před tímto incidentem odhadovali, že si Teherán nedovolí do své odvety vtáhnout i Ankaru, měli pravdu. Na rozdíl od států Perského zálivu se Turecko totiž nebude zdráhat na případný útok odpovídajícím způsobem zareagovat. Útok otevřeně cílený na turecké území by tak byl drahý strategický hazard, který by se mohl katastrofálně zvrtnout, míní experti.

