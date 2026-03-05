„Na Turecko jsme žádnou raketu nevystřelili, respektujeme suverenitu Turecka,“ dušuje se Írán poté, co systémy protivzdušné obrany NATO ve východním Středomoří ve středu zničily balistickou střelu letící tureckým směrem. Předtím přeletěla nad územím Iráku a Sýrie. Zbytky střely, jež íránskou raketu zneškodnila, dopadly v turecké provincii Hatay.
Ukazuje se tak, že odborníci, kteří ještě před tímto incidentem odhadovali, že si Teherán nedovolí do své odvety vtáhnout i Ankaru, měli pravdu. Na rozdíl od států Perského zálivu se Turecko totiž nebude zdráhat na případný útok odpovídajícím způsobem zareagovat. Útok otevřeně cílený na turecké území by tak byl drahý strategický hazard, který by se mohl katastrofálně zvrtnout, míní experti.