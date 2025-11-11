Turecká prokuratura žádá pro Erdoganova soka Imamoglua až 2430 let vězení

Ze soudních dokumentů vyplývá, že prokuratura Imamoglua obvinila ze 142 trestných činů, mezi nimiž je vedení zločinecké organizace, úplatkářství, zpronevěra, praní špinavých peněz, vydírání a manipulace veřejných zakázek.
Podle turecké státní tiskové agentury Anadolu mu hrozí až 2430 let vězení. O tom, zda proces s Imamogluem začne, teprve rozhodne soud.
|
Starosta Istanbulu už už chtěl jít proti Erdoganovi. Vzali mu diplom, pak ho zatkli
Krátce po zveřejnění obžaloby agentura Reuters uvedla, že istanbulská prokuratura požádala nejvyšší odvolací soud o zrušení CHP, jejímž je Imamoglu členem. Odůvodnila to tím, že strana byla podle ní financována z nelegálních prostředků. Podle prokuratury Imamoglu vytvořil korupční síť ve snaze financovat převzetí CHP a svou budoucí prezidentskou kampaň. Istanbulský exstarosta je členem křídla, které v CHP převážilo po prohraných v roce 2023.
Šéf strany CHP Özgür Özel odmítl tvrzení státních zástupců, které vnímá za nesmyslné. Podle něj se Imamoglu dopustil jen toho, že byl jmenován oficiálním kandidátem strany v příštích prezidentských volbách. „Žádného jiného zločinu se nedopustil,“ uvedl Özel v projevu k poslancům své strany. Podle něj snaha prokuratury obžalovat celou stranu ukazuje, že kauza přerostla hranice Istanbulu.
|
Turecká policie znovu zatýkala členy opozice. Je to soudní puč, hřímá šéf CHP
Imamoglu je považován za hlavního politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Mezi obviněnými jsou i stovky členů a zvolených zástupců CHP, která je největší opoziční stranou v Turecku. Podle zástupců CHP jde o zpolitizované a protidemokratické represe, jejichž cílem je zničit hrozbu pro Erdogana. Vláda toto tvrzení odmítá.