Stane se. Erdogan naštval Turky slovy, že za zavalené horníky může osud

Erdogan po páteční důlní explozi přispěchal do Amasry a sledoval záchranné práce. Vyjádřil soustrast rodinám a uvedl, že se příčiny neštěstí vyšetřují. Rovněž slíbil, že se vláda bude snažit přijmout taková opatření, aby se podobné nehody už nestávaly.

„Už nechceme vidět žádné nedostatky, ani zbytečná rizika v našich dolech,“ prohlásil. „Na zasedání vlády okamžitě vyčleníme pomoc a podporu od státu, která je potřeba, a přijmeme relevantní kroky,“ řekl také Erdogan, aniž je blíže specifikoval. Vyšetřováním incidentu podle něho byli pověřeni tři státní zástupci.

Ještě předtím však prezident stihl Turky naštvat nepříliš citlivým výrokem. „Náš národ je obrovsky zdrcený. Věříme v záměry osudu. Tyto nehody se budou stávat vždy, ať uděláte cokoliv,“ řekl s tím, že se v dole používaly nejmodernější systémy.

Minimálně podle opozice to však není pravda. Tvrdí, že audit z roku 2019 ukázal, že v dole hlubokém až 300 metrů kvůli vysokým hladinám metanu hrozí exploze. „Toto není nehoda, ale vražda,“ napsal podle listu Haarec lídr opoziční Strany vítězství Ümit Özdag. Pobouřené jsou také místní odbory, které mluví o „zavedeném vzorci nedbalosti“ v tomto nebezpečném průmyslovém odvětví.

„Pokud pošlete horníky stovky metrů pod zem bez toho, abyste přijali nezbytná opatření, bez inspekce a vytvoření bezpečných podmínek, nemůžete to nazývat nehodou. Toto je vysloveně vražda,“ míní šéf Unie komor tureckých inženýrů a architektů Emin Koramaz.

Výbuch v pobřežní provincii Bartin nastal v pátek v 18:15 místního času (17:15 SELČ). Příčina se vyšetřuje. Ministr energetiky a přírodních zdrojů Fatih Dönmez uvedl, že podle předběžného posouzení výbuch pravděpodobně způsobily hořlavé plyny, které se nacházejí v uhelných dolech. Zemřelo 41 lidí a dalších 11 utrpělo zranění. Erdogan také oznámil, že záchranné práce skončily. Poslední horník, po němž se ještě pátralo, byl nalezen mrtvý.

Nejhorší důlní neštěstí v Turecku se stalo v roce 2014, kdy požár po výbuchu zachvátil uhelný důl ve městě Soma. O život přišlo 301 lidí a přes 160 horníků si odneslo zranění. V dole bylo v okamžiku výbuchu skoro 800 pracovníků. Tehdejší premiér Erdogan se k neštěstí vyjádřil v podobném duchu jako nyní.

„Takové nehody se stávají pořád. Je to normální věc. Mohlo by se to stát kdekoliv na světě. Výbuchy v uhelných dolech jsou časté a nikoho by neměly překvapovat,“ řekl na tiskové konferenci nedaleko dolu. Tisíce lidí tím, že za tragédii nepřevzal ani ždibec odpovědnosti, naštval tak, že ho málem zlynčovali. Turecké odbory vyhlásily stávku, protesty vypukly hned v několika městech a sám premiér musel před rozlíceným davem utéct.

Demonstranti kopali do politikovy černé limuzíny a hlasitě pískali. „Erdogane, rezignuj,“ neslo se tehdy ulicemi. Dav nakonec auto vytlačil z cesty, ochranka z něj odmontovala poznávací značku a dovedla premiéra do bezpečí v blízkém obchodu s potravinami.