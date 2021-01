Popíral Darwina a znásilňoval ženy. Turecký guru jde na tisíc let do vězení

„Z mého srdce přetéká láska k ženám. Láska je lidská vlastnost, je to muslimská vlastnost. Jsem výjimečně potentní. Mám téměř tisíc přítelkyň,“ řekl turecký televangelista během četných soudních přelíčení. A zprávy, že vedl sexuální kult, označil za „městskou legendu“.

Soudci však na jeho slova nedali a v pondělí ho poslali na 1 075 let a tři měsíce do vězení. Kromě Oktara už z vězení živí nevyjdou ani jeho spolupracovníci.

Dva z nich dostali trest ve výši 211 a 186 let, další pak 177 let. Turecká agentura Anadolu pak píše, že kromě individuálních trestů soud rozhodl ještě o jednom společném pro čtrnáct hlavních obviněných. Ten má být až v délce 9 803 let a šest měsíců.

Čtyřiašedesátiletého vůdce sekty, který svou slávu vystavěl kolem popírání evoluční teorie, zatkli v roce 2018 s více než dvěma stovkami lidí. Dopadli ho, když se snažil utéct ze svého domu v Istanbulu. Policie si tehdy odvedla i Oktarovu osobní stráž a zabavila množství zbraní i obrněné vozy.

Zatčení byli podezřelí z desítek zločinů, které sahaly od vedení zločinecké organizace, sexuálního zneužívání dětí i dospělých přes mučení, vydírání, politickou a vojenskou špionáž až po zneužití náboženství, praní peněz, porušení soukromí i padělání oficiálních dokumentů.

Samotného Oktara dodatečně usvědčili i z napomáhání skupině FETÖ, kterou založil muslimský klerik Fethulláh Gülen a současná vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana ji vidí za pokusem o ozbrojený puč z července 2016. Vůdce kultu však jakékoliv vazby na gülenisty popřel.

„Koťátka“ vylepšená plastikami a hory antikoncepce

Guru kultu kreacionistů Oktar už více než třicet let tvrdí, že je evoluční teorie britského biologa 19. století Charlese Darwina lživá a že sám Darwin je zodpovědný za vznik světového terorismu. Učil totiž o souboji vyšších a nižších ras, čímž měl inspirovat nacisty i různé atentátníky.

Oktar si na islámském kreacionismu vybudoval úspěšný byznys a kromě známé knihy Atlas stvoření napsal ještě přes tři sta dalších. Založil také televizní kanál A9, kde v několika vlastních pořadech vysvětloval své pojetí vzniku světa, v hudebních předělech pak tancovaly ženy, kterým říkal „koťátka“. Mnohé z nich prodělaly plastické operace.

Právě tyto ženy podle obžaloby Oktar znásilňoval. Jedna z nich u soudu podle agentury AFP vypověděla, že opakovaně zneužíval nejen ji, ale i další členky kultu. Některé také nutil brát antikoncepci, dodala žena s tím, že sama se k sektě přidala ve svých sedmnácti letech.

Při razii v Oktarově domě se našlo 69 tisíc antikoncepčních pilulek, na což vůdce sekty údajně opáčil, že tak svým koťátkům léčil problémy s pletí a nepravidelnou menstruací. Dům na asijské straně Istanbulu už ostatně nestojí, úřady ho nechaly zbourat. Stejně tak zabavily veškerý Oktarův majetek a zastavily také vysílání jeho televizního kanálu.

Problémy s policií přišly jen pár dní poté, co Erdogan před necelými třemi lety složil přísahu a Turecko definitivně přešlo na nový prezidentský systém. Sám Oktar v počátcích svého kultu bohatl na obchodech s istanbulskou radnicí, tehdy vedenou právě Erdoganem.