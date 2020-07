Turecko propustilo Čechy vězněné za terorismus, přiletí vojenským speciálem

„Propuštění nebylo spojeno s žádnými podmínkami či přísliby,“ uvedl premiér na Twitteru. Poděkoval také Bezpečnostní informační službě za její roli při vyřešení případu.

Všelichová a Farkas byli odsouzeni za spolupráci s bojovníky kurdských milicí YPG, jež Turecko považuje za teroristickou organizaci.

Oba Češi jsou nyní na palubě českého vojenského speciálu. Zpět do země přiletí v pátek večer, podotkl Babiš. „Poté budou předáni do péče našich lékařů,“ uvedl.

Podle premiéra k propuštění přispělo jeho loňské jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. „Jsem rád, že jsme nakonec dospěli k úspěšnému vyřešení celého problému, a to bez jakýchkoliv podmínek či příslibů. Jen připomenu, že oba byli v Turecku odsouzeni v roce 2017 na více než šest let vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Případ byl proto z pochopitelných důvodů velmi citlivý a složitý,“ dodal Babiš.

„Chci ovšem ocenit i práci ministerstev zahraničních věcí a spravedlnosti, která se o osud našich občanů nepřestala nikdy zajímat, a pomoc Ministerstva obrany při zajištění jejich převozu zpět do vlasti. A v neposlední řadě bych také rád poděkoval za korektní jednání a vstřícnost turecké straně,“ napsal také.

Na závěr požádal novináře, aby se „alespoň v prvních dnech nesnažili oba propuštěné kontaktovat a dopřáli jim pokud možno klidný návrat do normálního života“. „Mají za sebou velmi náročné období a já jim přeji, aby se mohli co nejdříve vrátit ke svým rodinám a blízkým,“ řekl premiér.



„Chtěl bych poděkovat české Bezpečnostní informační službě a panu premiérovi, panu ministru zahraničí, českému velvyslanci v Turecku a dalším lidem, kteří k tomu výrazně přispěli. Byla to týmová práce a trvala několik let. Sám jsem se na ní mohl podílet poslední necelé dva roky a musím říct, že to bylo obrovsky náročné. Mám radost, že to dopadlo dobře,“ uvedl pro iDNES.cz český europoslanec Tomáš Zdechovský.

