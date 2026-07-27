Turci nad Baltem. Stíhačky F-16 jdou do mise na obranu Evropy před Rusy

Turecká letka bude umístěna na základně Ämari v Estonsku, která leží asi třicet kilometrů jihozápadně od Tallinnu. V rámci mise rychlé reakce tam bude od srpna do listopadu nepřetržitě dohlížet na to, aby ruské letouny nenarušovaly vzdušný prostor nad východním křídlem NATO.
„Naše mise má strategický význam pro obranu východního křídla NATO. Velký přínos to ovšem bude mít i pro Turecko, zejména kvůli posílení mezinárodního odstrašení, rozvoji společných operací se spojeneckými silami a zvyšování jejich strategických schopností,“ řekl agentuře Anadolu velitel letky plukovník Özdemir.
Naopak Turecko má velmi početné letectvo, což je pro NATO v době nedostatku zdrojů velmi výhodné.