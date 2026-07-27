Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Turci nad Baltem. Stíhačky F-16 jdou do mise na obranu Evropy před Rusy

Adam Hájek
  14:28

Fotogalerie25 Premium

Turecká stíhací letka Pars (Leopard) se na základně Diyarbakir chystá na leteckou misi v Pobaltí. (22. července 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Turecké letectvo se poprvé od začátku války na Ukrajině zapojí do ochrany vzdušného prostoru nad Pobaltím. Do Estonska by už brzy mělo odletět pět stíhacích letounů F-16 a šestasedmdesát členů personálu letecké jednotky Pars se základnou v Diyarbakıru.

Turecká letka bude umístěna na základně Ämari v Estonsku, která leží asi třicet kilometrů jihozápadně od Tallinnu. V rámci mise rychlé reakce tam bude od srpna do listopadu nepřetržitě dohlížet na to, aby ruské letouny nenarušovaly vzdušný prostor nad východním křídlem NATO.

„Naše mise má strategický význam pro obranu východního křídla NATO. Velký přínos to ovšem bude mít i pro Turecko, zejména kvůli posílení mezinárodního odstrašení, rozvoji společných operací se spojeneckými silami a zvyšování jejich strategických schopností,“ řekl agentuře Anadolu velitel letky plukovník Özdemir.

Naopak Turecko má velmi početné letectvo, což je pro NATO v době nedostatku zdrojů velmi výhodné.

zakladatel telegramového kanálu Rybar

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se

Premium
Bývalá dětská herečka Michaela Kudláčková vede spor se sousedy kvůli...

Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...

V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají

Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí (19. července 2026)

Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.

Gesto pro Trumpa? Ukrajina zasáhla íránskou loď, Teherán hrozí odvetou

ilustrační snímek

Jako zjevné porušení mezinárodního práva, ke kterému došlo na popud Izraele s cílem vtáhnout Evropu do své války, označuje íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí útok Ukrajiny na íránský ropný...

27. července 2026  14:30

Turci nad Baltem. Stíhačky F-16 jdou do mise na obranu Evropy před Rusy

Premium
Turecká stíhací letka Pars (Leopard) se na základně Diyarbakir chystá na...

Turecké letectvo se poprvé od začátku války na Ukrajině zapojí do ochrany vzdušného prostoru nad Pobaltím. Do Estonska by už brzy mělo odletět pět stíhacích letounů F-16 a šestasedmdesát členů...

27. července 2026  14:28

Registrace aut bude snazší. Vláda kývla i na omezení „zelené buzerace“

Přímý přenos
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních...

Změnu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích schválila vláda Andreje Babiše. Novela, kterou předložil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), umožní převody vozidel bez...

27. července 2026,  aktualizováno  14:26

Lidovci zkouší zavřít obchody o všech svátcích. Vláda se proti tomu postavila

Přímý přenos
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních...

Návrh rozšířit zákaz prodeje v obchodech většich s plochou nad 200 metrů čtverečních i na další svátky odmítla vláda Andreje Babiše. S nápadem obchody častěji zavřít přišli opoziční lidovci. Teď...

27. července 2026  12:40,  aktualizováno  14:24

Muž pobodal v Paříži tři ženy kuchyňskými noži, zadržel ho policista v civilu

ilustrační snímek

Francouzská policie v pondělí zadržela muže, který v Paříži pobodal tři ženy kuchyňskými noži. Dvě z nich mají těžká zranění, oznámil tamní ministr vnitra Laurent Nuňez. Útočníka nakonec zadržel...

27. července 2026  14:18

Kostry hlodavců a trus v troubě, inspekce zavřela thajsko-laoskou restauraci v Brně

Inspektoři uzavřeli kuchyni i další části thajsko-laoské restaurace Sabaidy v...

Kostry na zemi přímo v kuchyni nebo mrtví hlodavci v dalších částech provozovny nalezli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v thajsko-laoské restauraci Sabaidy poblíž centra...

27. července 2026  10:10,  aktualizováno  14:14

RECENZE: Ideál? Sochy, po nichž polezou děti, dokazuje šťastný muž František Skála

70 % Premium
Drátěná socha psa od Františka Skály budí ve Zlíně emoce. Děti si ji oblíbily.

Novinka kin Veřejný prostor Františka Skály musí zlomit jedinou nevýhodu, diváckou nedůvěru k portrétům umělců. Ale kdo ji překoná, dostane na oplátku takovou dávku hravosti a radosti, na jakou by se...

27. července 2026

Muži napadli záchranáře, kteří bojovali o život pacienta. Zasahovala policie

Namísto zachraňování lidského života, se museli záchranáři Zdravotnické...

Namísto zachraňování lidského života, se museli záchranáři na Českolipsku bránit útoku. Jejich posádku při ošetřování pacienta v bezvědomí napadli dva muži. Incident skončil zraněním dvou řidičů...

27. července 2026  13:55

Proč přestal Trump útočit na Írán? Mluví se o diplomacii i nedostatku raket

Premium
Americký voják připravuje protivzdušný systém Patriot. (1. června 2026)

Spojené státy po víc než týdnu trvajících úderech už dva dny neútočí na Írán. Teherán též pozastavil své útoky na Blízkém východě. Washington naznačuje, že důvodem je diplomacie, ale zákulisní...

27. července 2026  13:34

Na rakouské Wildspitze zemřela česká horolezkyně, při pádu strhla i spolulezce

ilustrační snímek

Dvaatřicetiletá česká horolezkyně zemřela v sobotu po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska. Dvaatřicetiletý Čech, který lezl s ní, utrpěl těžká zranění, píší média. Úmrtí české občanky...

27. července 2026  12:24,  aktualizováno  13:30

Majstrštyk z 19. století. Archeologové odkryli v Brně zapomenuté železniční točny

Historická točna pro železniční vagony nalezená archeology v Brně u budovy Malé...

Nejen pravěké kosti nebo středověké střepy, ale i zařízení z již moderní doby 19. století nalezli nedávno archeologové u budovy takzvané Malé Ameriky v Brně. Ta za rakouského císařství sloužila –...

27. července 2026  13:27

Policie prověřuje bombovou výhrůžku stovkám úřadů, budov i obchodů v Česku

ilustrační snímek

Policie v pondělní ráno přijala oznámení o hromadné výhrůžce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč Českem. Informovala o tom na síti X. Jde o úřady či obchodní centra. Postupně...

27. července 2026  9:16,  aktualizováno  13:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.