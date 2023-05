Vyhodíme je a bude levněji, slibují všichni. Uprchlíci ovládli turecké volby

Erdogan se se stejným cílem snaží zlepšit vztahy s Damaškem. Mnozí syrští běženci tak nevidí svou budoucnost v Turecku a plánují uprchnout do Evropské unie, napsal španělský deník El País.

„Vláda i opozice využívají otázku syrských migrantů, aby získaly víc voličů, protože je jasné, že lidé chtějí, aby se toto téma vyřešilo,“ řekl deníku El País muž, který žije od roku 2014 v tureckém Gaziantepu nedaleko syrských hranic. Stejně jako ostatní oslovení nechtěl ze strachu uvést své jméno. „Ale my jsme sem nepřišli na dovolenou, donutily nás k tomu okolnosti,“ dodal. „Máme strach. Počítáme dny a hodiny, až skončí volební kampaň,“ uvedl další syrský uprchlík.

Když začala v roce 2011 občanská válka v Sýrii, Turecko otevřelo dveře těm, kteří utíkali před perzekucí režimu syrského prezidenta Bašára Asada a před boji vládních jednotek s různými povstaleckými skupinami. Většina turecké společnosti poskytnutí útočiště „syrským bratrům“ podporovala, domnívali se totiž, že to bude jen dočasné. Syřané v Turecku také dostávají status „dočasné ochrany“. Jenže boje v části Sýrie trvají, ač Asadova vláda má už zpět pod kontrolou většinu země. A v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací se v Turecku začaly šířit protiimigrační nálady.

„Když vyhodíme miliony uprchlíků, nákupní koš bude levnější,“ píše se na volebním plakátu Strany vítězství (ZP), který visí na náměstí v Gaziantepu. Tato krajně pravicová strana cílí na jeden z hlavních problémů, který může současné vládní straně a jejímu lídrovi Erdoganovi ubrat voliče, a tím je růst životních nákladů a rekordní inflace.

Ta byla rekordní loni v říjnu, kdy činila podle vládních údajů 85,5 procenta (maximum za 24 let), od té doby klesala. A v dubnu, krátce před volbami, činila 44 procent; podle údajů nezávislých ekonomů jsou ale vládní čísla nižší než skutečnost. Strana ZP, která podporuje prezidentského kandidáta Sinana Ogana, nemá podle průzkumů šanci dostat se do parlamentu, stejně jako je Ogan podle průzkumů ze hry v boji o nejvyšší úřad. Protiimigrační nálady ale využívají i ostatní strany.

„Našim syrským bratrům chci říci, že nejpozději do dvou let je pošleme domů,“ řekl na několika volebních mítincích sociálnědemokratický politik Kiliçdaroglu, který má šanci Erdogana porazit. „Je mi jedno, že mě nazývají rasistou... když pošleme uprchlíky domů do dvou let, ceny se stabilizují,“ řekl minulý týden Kiliçdaroglu na jednom z videí, jimiž na sociálních sítích vede kampaň.

Rovněž Erdogan hovoří o tom, že dojedná dohodu se Sýrii o návratu uprchlíků. Jeho vláda už v posledním zhruba roce zvýšila počty migrantů, které posílá zpět do Sýrie do oblasti na severu, kterou kontroluje turecká armáda spolu s místními povstalci.

„Od té doby, co přišli uprchlíci, jde tato země do kopru. Ať jdou do své vlasti a bojují za ní!“ říká turecký důchodce Yusuf, když popíjí čas se svým kamarádem Selamim v kavárně v Gaziantepu. Oba si stěžují na vysoké ceny a na to, že jim důchod nestačí na živobytí a že jsou závislí penězích od svých dětí, které emigrovaly do Evropské unie. Yusuf i Selami budou volit opozici. „Erdogan trénuje tyto syrské a afghánské uprchlíky, aby rozpoutali občanskou válku, když prohraje volby,“ tvrdí Selami. A není sám, kdo hovoří o této konspirační teorii.

Syřané se vracet nechtějí

V provincii Gaziantep, kde žije přes 450 000 Syřanů, což je asi 20 procent populace provincie, nezaznamenali moc případů násilností vůči migrantům. I tam ale existují protiimigrační nálady. „Mají strach, že udělají chybu, třeba jen porušením dopravních předpisů. I to může vést k deportaci na sever Sýrie,“ říká jeden z běženců. Rovněž stížnost Turka ze sousedství může znamenat deportaci, a to bez soudu, či jakéhokoli odvolání, uvedl další uprchlík.

„Běženci pracují za mzdy nižší, než berou Turci, pracují více hodin a bez sociálního pojištění. Proto je zaměstnavatelé preferují a proto je turečtí zaměstnanci nenávidí,“ řekl opoziční syrských politik.

Aktivisté z jedné nevládní organizace pomáhající syrským uprchlíkům ale přiznávají, že i Syřané mají díl viny na této situaci. „Mnozí z nás se nenaučili turecky, protože jsme mysleli, že Asad brzy padne a my se vrátíme domů,“ uvedl imigrant, který pro tuto organizaci pracuje. Ale ani turecká vláda neudělala podle něj dost pro integraci Syřanů.

Podle tureckého advokáta Cumaliho Şimşeka nelze poslat syrské běžence domů, odporuje to nejen morálce, ale i turecké a mezinárodním legislativě. Plán vypuzení migrantů označil Şimşek za katastrofu. „Co se stane, když najednou pošlete pryč pětinu populace?“ řekl s odkazem na počet Syřanů v provincii Gaziantep. „Co se stane v továrnách a dílnách, kde pracují? Co se stane s obchody, kam chodí nakupovat? Zasáhne to i nás,“ řekl advokát Şimşek.

Vyhlídka na normalizaci vztahů mezi Ankarou a Damaškem vyvolává v syrských běžencích velké obavy. „Pošlou nás do země, kde vládne stejný režim, před jakým jsme utíkali. Konkrétně já bych šla hned do vězení,“ řekla Syřanka, která ani v Turecku nevidí svou budoucnost. „Když vyhraje opozice, bude to špatné, a když vyhraje Erdogan, tak taky, protože deportace za něj zesílily. Proto mnozí Syřané už pomýšlí na emigraci do Evropské unie, i za cenu nebezpečné cesty a i když to bude nelegální,“ dodala.