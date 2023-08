Pálení koránu může být problém, vzkázal Erdogan Švédům před branami NATO

Švédsko nemá kvůli případům pálení koránu jisté, že mu turecký parlament schválí vstup do Severoatlantické aliance. V pondělí to oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle něj nelze ani odhadnout, jak dlouho bude ratifikace švédské žádosti trvat. Původně přitom Turecko blokovalo vstup Švédska do NATO výlučně kvůli nedostatečnému boji proti terorismu.