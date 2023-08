Setkání Erdogana s Putinem se blíží. Hovoří se o příštím pátku v Soči

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude brzy jednat v ruském černomořském letovisku Soči o budoucnosti obilné dohody. Jeho cesta by mohla přinést posun ohledně bezpečného vývozu ukrajinského obilí, uvedl dnes mluvčí Erdoganovy Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už minulý týden avizoval, že prezident Vladimir Putin by se v Soči mohl setkat s Erdoganem a slíbil, že podrobnosti poskytne později. Už dříve se tvrdilo, že Putin navštíví Ankaru. V polovině srpna se objevily zvěsti, že by se jeho návštěva mohla uskutečnit v nejbližších dnech, to se ale zatím nestalo.

Minulý týden se v Kyjevě sešli ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba a jeho turecký protějšek Hakan Fidan, aby jednali o obnovení černomořské obilné iniciativy. Rusko 17. července oznámilo, že iniciativu pozastavuje, a pohrozilo „riziky“ pro každou stranu, která v ní bude pokračovat bez Ruské federace. Kromě toho Rusko zahájilo masové stávky na přístavní infrastruktuře v Oděse a na Dunaji.

Obilná dohoda, dojednaná loni v létě za zprostředkování Turecka a OSN, umožňovala i za války bezpečnou plavbu lodí naložených ukrajinským obilím po Černém moři. Ankara se snaží přesvědčit Moskvu, aby se k dohodě vrátila, poznamenala agentura Reuters. Rusko po odstoupení od dohody podniklo mnoho útoků na přístavní infrastrukturu v Oděse a v přístavech na Dunaji, uvedla agentura AFP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovině srpna oznámil, že první civilní loď už proplula novým ukrajinským humanitárním koridorem v Černém moři. Označil to za krok k obnovení volné plavby v Černém moři.

Role první lodi, která zkouší novou trasu, se podle agentury DPA chopila německá kontejnerová loď s ukrajinskou posádkou plující pod vlajkou Hongkongu. Loď na začátku války uvázla v Oděse. Nový mořský koridor, který mohou obchodní lodě používat na vlastní nebezpečí, vede vodami Ukrajiny, Rumunska a Turecka.