Svět je v napětí, co přinese příštích pět let tureckého vládce Recep Tayyip Erdogana. (29. května 2023) | foto: Profimedia.cz

Byla to spíš zbožná přání než predikce, když západní média i před druhým kolem prezidentských voleb v Turecku psala o možném vítězství opozice. Překvapení se však nekonalo. 69letý prezident Recep Tayyip Erdogan, který vládne zemi pevnou rukou přes 20 let, svou pozici uhájil. Co může svět čekat od příštích pěti let jeho vlády?