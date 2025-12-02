Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„V pátek došlo v Černém moři, v naší výlučné ekonomické zóně, k útoku na obchodní lodě, což ukazuje na znepokojivé eskalování konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Zejména v této zóně nemůžeme v žádném případě tolerovat útoky, které ohrožují bezpečnost plavby, lidské životy a životní prostředí,“ napsal v pondělí Erdogan na síti X.
Reagoval tak na to, že drony zasáhly dva ropné tankery Kairos a Virat. Druhý z nich byl pak napaden znovu v sobotu bezposádkovým plavidlem. Posádce tankerů se nic nestalo. Nejmenované zdroje z ukrajinské tajné služby SBU pak sdělily médiím, že útok provedl Kyjev námořními drony Sea Baby.
Obě lodě byly prázdné a mířily do ruského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska. Tankery plují podle webu VesselFinder pod gambijskou vlajkou a podléhají západním sankcím za přepravu ropy z ruských přístavů. Lodě tak zřejmě patří do ruské stínové flotily, která po světě pašuje ruskou ropu, aby se Kreml vyhnul uvaleným západním i ukrajinským sankcím.
„Tyto útoky nelze nijak ospravedlnit. Varujeme proto všechny zúčastněné strany před opakováním podobných incidentů,“ dodal turecký prezident. K Turecku se v kritice přidal i Kazachstán, který protestuje proti úderu na zařízení CPC u ruského černomořského přístavu v Novorossijsku.
Erdogan je s lídry obou válčících zemí v úzkém kontaktu a od začátku války na Ukrajině udržuje víceméně neutrální postoj. Turecko ukrajinské armádě dodalo například drony Bayraktar, nepřerušilo však obchody s Ruskem a v Istanbulu už se konalo několik kol mírových jednání.

Erdoganovo pondělní varování navíc zaznělo éterem jen několik dní poté, co si turecký vládce volal s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Tomu 24. listopadu řekl, že Ankara přispěje k jakémukoliv diplomatickému úsilí o zprostředkování přímého kontaktu mezi Moskvou a Kyjevem i ke snahám o dosažení spravedlivého a trvalého míru. A o pět dní dříve přivítal v turecké metropoli i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Už v úterý však tamní úřady informovaly o novém útoku proti nákladní lodi v Černém moři. Loď Midvolga 2, plující pod ruskou vlajkou s nákladem slunečnicového oleje do Gruzie, ohlásila, že ji napadli 80 námořních mil (asi 150 kilometrů) od tureckého pobřeží. Nepožádala však o pomoc a její posádka čítající třináct námořníků je v pořádku.
Portál Marine Traffic i turecké úřady označují loď Midvolga 2 za tanker. Podle portálu Open Sanctions už Ukrajina uvalila sankce na ruského majitele a provozovatele v úterý zasažené lodi, společnost Middle Volga Shipping. Podle Kyjeva totiž přepravuje ruské zbraně a podílí se na obcházení mezinárodních sankcí.