Erdogan prská kvůli napadeným tankerům. Tak takhle ne, varoval Kyjev i Moskvu

  10:46
Turecké úřady v úterý ohlásily další útok na tanker v Černém moři. Po pátečním a sobotním je to tak už třetí incident. Loď Midvolga 2 pod ruskou vlajkou veze slunečnicový olej do Gruzie a její posádce se nic nestalo. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nicméně už v pondělí zvedl varovný prst. Útoky v tureckých vodách jsou podle něj nepřijatelné. Ukrajinu, která za nimi zřejmě stojí, ale i Rusko vyzval, aby se podobným akcím vyhýbaly.

„V pátek došlo v Černém moři, v naší výlučné ekonomické zóně, k útoku na obchodní lodě, což ukazuje na znepokojivé eskalování konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Zejména v této zóně nemůžeme v žádném případě tolerovat útoky, které ohrožují bezpečnost plavby, lidské životy a životní prostředí,“ napsal v pondělí Erdogan na síti X.

Reagoval tak na to, že drony zasáhly dva ropné tankery Kairos a Virat. Druhý z nich byl pak napaden znovu v sobotu bezposádkovým plavidlem. Posádce tankerů se nic nestalo. Nejmenované zdroje z ukrajinské tajné služby SBU pak sdělily médiím, že útok provedl Kyjev námořními drony Sea Baby.

Útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné, řekl Erdogan
Volodymyr Zelenskyj a Recep Tayyip Erdogan v Ankaře (15. května 2025)
Ukrajina zveřejnila záběry útoků na dva tankery ruské stínové flotily v Černém moři. (29. listopadu 2025)
Dým na Černým mořem po požáru, který vypukl ve strojovně tankeru. (29. listopadu 2025)
Obě lodě byly prázdné a mířily do ruského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska. Tankery plují podle webu VesselFinder pod gambijskou vlajkou a podléhají západním sankcím za přepravu ropy z ruských přístavů. Lodě tak zřejmě patří do ruské stínové flotily, která po světě pašuje ruskou ropu, aby se Kreml vyhnul uvaleným západním i ukrajinským sankcím.

„Tyto útoky nelze nijak ospravedlnit. Varujeme proto všechny zúčastněné strany před opakováním podobných incidentů,“ dodal turecký prezident. K Turecku se v kritice přidal i Kazachstán, který protestuje proti úderu na zařízení CPC u ruského černomořského přístavu v Novorossijsku.

Erdogan je s lídry obou válčících zemí v úzkém kontaktu a od začátku války na Ukrajině udržuje víceméně neutrální postoj. Turecko ukrajinské armádě dodalo například drony Bayraktar, nepřerušilo však obchody s Ruskem a v Istanbulu už se konalo několik kol mírových jednání.

Místo sankcí torpédo. Ukrajina začala potápět tankery s ruskou ropou

Erdoganovo pondělní varování navíc zaznělo éterem jen několik dní poté, co si turecký vládce volal s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Tomu 24. listopadu řekl, že Ankara přispěje k jakémukoliv diplomatickému úsilí o zprostředkování přímého kontaktu mezi Moskvou a Kyjevem i ke snahám o dosažení spravedlivého a trvalého míru. A o pět dní dříve přivítal v turecké metropoli i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Už v úterý však tamní úřady informovaly o novém útoku proti nákladní lodi v Černém moři. Loď Midvolga 2, plující pod ruskou vlajkou s nákladem slunečnicového oleje do Gruzie, ohlásila, že ji napadli 80 námořních mil (asi 150 kilometrů) od tureckého pobřeží. Nepožádala však o pomoc a její posádka čítající třináct námořníků je v pořádku.

Portál Marine Traffic i turecké úřady označují loď Midvolga 2 za tanker. Podle portálu Open Sanctions už Ukrajina uvalila sankce na ruského majitele a provozovatele v úterý zasažené lodi, společnost Middle Volga Shipping. Podle Kyjeva totiž přepravuje ruské zbraně a podílí se na obcházení mezinárodních sankcí.

