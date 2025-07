Erdoganova soka Imamoglua odsoudili za urážku prokurátora. Dostal téměř dva roky Turecký opoziční kandidát na prezidenta a někdejší starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu byl ve středu nepravomocně odsouzen za urážku istanbulského prokurátora. Dostal trest na jeden rok a osm měsíců... 16. července 2025 17:14

Boj o sedmiletý rozpočet EU odstartoval, Komise chce navýšení na dva biliony eur Evropská unie navrhla pro svůj příští sedmiletý rozpočet částku dva biliony eur(49,3 bilionů Kč), aby se vypořádala s řadou výzev od rostoucí globální ekonomické konkurence až po zvýšené nároky na... 16. července 2025 17:10

Česko dostává novou tvář. Vizuálu státní správy dominuje bílý lev Podobu jednotného vizuálního stylu státní správy schválila vláda, oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský. Nové logo představuje bílý dvouocasý lev na červeném pozadí, do konce roku připraví úřady... 16. července 2025 5:30, aktualizováno 16:32

V Chorvatsku se utopil turista. Nechali ho na pláži hodiny, tvrdí svědek V pondělí se na pláži v chorvatské Promajni odehrálo drama, když turisté vylovili z moře utonulého muže. Jeden ze svědků události médiím popsal, že když záchranáři ukončili snahu o mužovo oživení,... 16. července 2025 16:15

Tygrovi odstranili kvůli infekci zarostlý dráp, poté dostal speciální sirup V Zoo Hodonín operovali tygra ussurijského, měl problémy se zarostlým drápem. Rána se podle ošetřovatelů dobře hojí, tygr je na antibiotikách. O zákroku ve středu informoval mluvčí zahrady Ivo... 16. července 2025 16:11

ČEPS zkontroloval stovky kilometrů sítí, zjistil další poškození vedení Provozovatel přenosové soustavy ČEPS zjistil při mimořádných kontrolách klíčových elektrických vedení poškození na vedení V412, které propojuje Ústecký a Středočeský kraj a Prahu. Prasklý izolátorový... 16. července 2025

Požár Bílého Kamene u Máchova jezera vyděsil fanoušky. Pláče i buňka SPD, vozili tam Okamuru V areálu Bílý Kámen u Máchova jezera v noci na dnešek hořelo, legendární stejnojmenná diskotéka však zůstala uchráněna. Shodné názvy způsobily paniku a diskuze mezi jeho fanoušky. 16. července 2025 15:55

Ignorují zákaz, jezdí za tramvají. Řidiči si z uzavírky Plzeňské těžkou hlavu nedělají Před řidiči směřujícími v Praze 5 z Andělu do Plzeňské ulice se otvírá rozkopaná vozovka, přesto si to místo k objížďce namíří po tramvajových kolejích do zákazu vjezdu. První den kompletní uzavírky... 16. července 2025 15:52

V kauze anabolik jsou dvě dohody o vině a trestu, další člověk je obžalovaný Vrchní státní zastupitelství v Olomouci uzavřelo dvě dohody o vině a trestu v kauze distribuce nepovolených anabolik, ve které jsou obviněni tři lidé včetně státního zástupce ze severní Moravy. Návrh... 16. července 2025 14:06, aktualizováno 15:37

Stát nakoupí balistické přilby na 1,54 miliardy, vojáci je dostanou za rok Ministerstvo obrany nakoupí 14 600 ochranných balistických přileb s příslušenstvím za 1,54 miliardy korun bez DPH. Smlouvu by měl úřad podepsat do konce října letošního roku, dodání přileb očekává do... 16. července 2025 15:30, aktualizováno 15:36



Ukrajinský parlament přijal Šmyhalovu demisi. Hlasování předcházela strkanice Ukrajinský parlament ve středu přijal demisi premiéra Denyse Šmyhala. Novou vládu, kterou povede dosavadní vicepremiérka Julija Svyrydenkové má schvalovat ve čtvrtek. Šmyhal se dle plánu chystá... 16. července 2025 15:35