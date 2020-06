Trumpova skála. V Turecku mají přírodní Mount Rushmore s tváří prezidenta

10:06 , aktualizováno 10:06

Americký prezident Donald Trump by byl určitě potěšen, kdyby věděl, že už má svou tvář vetknutou do skály stejně jako jeho slavní předchůdci. Jen to není Mount Rushmore, není to ve Spojených státech a autorem není člověk. V Turecku přírodní úkaz přitahuje zvědavce z celého okolí.