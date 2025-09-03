Turecká policie znovu zatýkala členy opozice. Je to soudní puč, hřímá šéf CHP

Turecká opozice čelí další vlně postihů ve spojitosti s údajnou korupcí. Policie při středečních raziích zatkla sedm pracovníků Republikánské lidové strany (CHP). Kromě toho soud zrušil výsledky provinčního kongresu CHP z roku 2023 a odvolal předsedu stranické organizace v Istanbulu a dalších téměř dvě stě lidí. Podle agentury AFP je cílem odstranit předsedu největší opoziční strany v zemi Özgüra Özela.
Šéf turecké opoziční Republikánské lidové strany Özgür Özel (3. září 2025)

Šéf turecké opoziční Republikánské lidové strany Özgür Özel (3. září 2025) | foto: Reuters

Turecký prezident Recep Tayyip Errdogan navštívil Severní Kypr. (20. července...
Předseda turecké opoziční Republikánské lidové strany (CHP) Özgür Özel (6....
Tvář zatčeného exstarosty Istanbulu Ekrema Imamoglua se v tomto tureckém městě...
Istanbulský primátor Ekrem Imamoglu (16. března 2025)
61 fotografií

Šéf CHP Özel po mimořádném zasedání strany v úterý na tiskové konferenci řekl, že jeho partaj čelí soudnímu puči, a obvinil úřady ze snahy změnit výsledek stranických voleb. „Hrozí, že mi odeberou vedení strany. Budu se bránit,“ řekl.

Erdoganova soka Imamoglua odsoudili za urážku prokurátora. Dostal téměř dva roky

Předseda stranické organizace v Istanbulu Özgür Çelik, podporovaný podle deníku Hürriyet istanbulským starostou Ekremem Imamogluem, vyhrál stranické volby CHP v Istanbulu v roce 2023 s 342 hlasy, zatímco jeho soupeř Cemal Canpolat získal 310 hlasů. Kromě Çelika soud v úterý odvolal dalších 195 členů vedení této pobočky a delegátů strany.

Obžaloba uvedla, že dvěma delegátům, kteří hlasovali pro Çelika ve volbách provinčního předsedy CHP, bylo nabídnuto 150 tisíc tureckých lir (asi 77 tisíc korun). Delegáti tuto částku považovali za nedostatečnou a požadovali 750 tisíc lir (zhruba 382 tisíc korun) za tři delegáty, tvrdí státní zástupci.

Erdogan už začíná přepisovat tureckou ústavu. Umožní mu znovu kandidovat

Strana CHP čelí dlouhodobě postihům ze strany státní moci, včetně zatýkání jejích volených zástupců. Řada z nich je obviněna z korupce. Mezi nejvýznamnějšími členy strany, kteří jsou trestně stíháni, je istanbulský starosta Imamoglu. Ten je už několik let považován za nejsilnějšího volebního soupeře prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Imamoglu byl zadržen letos v březnu krátce předtím, než ho podle očekávání CHP nominovala jako kandidáta pro prezidentské volby. Jeho zatčení vyvolalo v Turecku největší protivládní protesty za posledních deset let. Kritici považují zadržení Imamoglua za účelové. Vláda to odmítá s tím, že soudnictví v Turecku je nezávislé.

