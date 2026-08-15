Situaci v Republikánské lidové straně (CHP) vyhrotil květnový zásah policie. Ta, vybavená slzným plynem a gumovými projektily, do jejího ankarského sídla vtrhla poté, co se tam zabarikádoval tehdejší šéf partaje Özgür Özel. Se svými příznivci takto protestoval proti verdiktu soudu, jenž ho předtím zbavil předsednické funkce.
Strana, kterou kdysi založil samotný otec moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk, už léta čelila stupňujícím se represím. Starostové a další představitelé zvolení za CHP jsou pravidelně vyšetřováni kvůli údajné korupci a dalším více či méně oprávněným důvodům, což strana vždy okamžitě odmítne coby politicky motivovanou kampaň.
Kvůli údajné korupci už policie stihla zatknout několik starostů Nové strany a nebýt poslanecké imunity, přišla by si i pro Özela.