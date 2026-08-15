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Labutí píseň turecké opozice. Atatürkova partaj se drolí, odvržený šéf se nevzdává

Kateřina Havlická
  10:00

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Předseda turecké Nové strany Özgür Özel (4. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Co by na to asi řekl Mustafa Kemal? Turecká opozice se pod tlakem soudních a politických represí opět o něco víc rozštěpila. Vznikla Nová strana, která personálně vysála Atatürkovu Republikánskou lidovou stranu (CHP) a zřejmě ji odsoudila k pomalé smrti, zatímco sama doufá, že bez historické zátěže přivábí nové voliče – a časem porazí i prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Někteří však v dění v opozici vidí právě jeho rukopis.

Situaci v Republikánské lidové straně (CHP) vyhrotil květnový zásah policie. Ta, vybavená slzným plynem a gumovými projektily, do jejího ankarského sídla vtrhla poté, co se tam zabarikádoval tehdejší šéf partaje Özgür Özel. Se svými příznivci takto protestoval proti verdiktu soudu, jenž ho předtím zbavil předsednické funkce.

Strana, kterou kdysi založil samotný otec moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk, už léta čelila stupňujícím se represím. Starostové a další představitelé zvolení za CHP jsou pravidelně vyšetřováni kvůli údajné korupci a dalším více či méně oprávněným důvodům, což strana vždy okamžitě odmítne coby politicky motivovanou kampaň.

Kvůli údajné korupci už policie stihla zatknout několik starostů Nové strany a nebýt poslanecké imunity, přišla by si i pro Özela.

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