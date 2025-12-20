V Turecku našli druhý dron za posledních 24 hodin. Zřítil se na pole

V západním Turecku v sobotu našli dron neznámého původu. Jde o druhý ohlášený dron za posledních 24 hodin. V pátek turecké úřady oznámily, že na severozápadě země byl objeven havarovaný bezpilotní letoun pravděpodobně ruské výroby.

Dron byl nalezen na poli v blízkosti západotureckého města Balikesir, které se nachází blízko měst Bursa a Izmir. Turecké úřady se dosud k situaci nevyjádřily, ale podle televize Halk TV byl poškozený stroj převezen do Ankary, kde bude prozkoumán. Bezpilotní letadlo se zřejmě zřítilo už v předchozích dnech, vyplývá z výpovědí místních farmářů.

U tureckého města Balikesir se našel dron neznámého původu. (20. prosince 2025)
U tureckého města Izmit se našel ruský dron. (19. prosince 2025)
U tureckého města Izmit se našel ruský dron. (19. prosince 2025)
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (1. září 2025)
Od začátku tohoto týdne jde o třetí podobný případ spojený s drony. Turecko přitom v pondělí vyzvalo Rusko i Ukrajinu, aby si v souvislosti s bezpečností v Černém moři počínaly opatrněji.

Další eskalace? V Turecku nedaleko Istanbulu našli zřícený ruský dron

V pátek se ve venkovské oblasti u města Izmit, které se nachází zhruba 40 kilometrů jižně od pobřeží Černého moře a asi 80 kilometrů jihovýchodně od Istanbulu, zřítil pravděpodobně ruský dron Orlan-10 používaný pro průzkumné a sledovací účely. V pondělí se zase do tureckého vzdušného prostoru z Černého moře přiblížil bezpilotní letoun, který zničily turecké stíhací letouny F-16. Ankara neuvedla, komu patřil.

Ankara si na začátku tohoto měsíce povolala diplomatické zástupce Ruska a Ukrajiny kvůli výbuchům tří tankerů, které směřovaly do Ruska. Podle médií mohly být nejméně dvě tyto lodě součástí takzvané ruské stínové flotily, která přepravuje ropu v rozporu se sankcemi USA a EU.

Turečtí rybáři vylovili námořní dron. Bylo v něm 300 kilo výbušnin

Útoky na lodě odsoudil i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který se obává o bezpečnost námořní dopravy v Černém moři, a varoval, aby se z této oblasti nestala „zóna konfrontace“ mezi oběma válčícími státy.

V Turecku našli druhý dron za posledních 24 hodin. Zřítil se na pole

