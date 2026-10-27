Tornádo se přehnalo staveništěm ve čtvrti Fevzi Çakmak v pondělí v noci. Všech pět dělníků ničivá vlna vymrštila ven. Dva zemřeli na místě, další dva podlehli zraněním v nemocnici. Zranění pátého pracovníka nejsou vážná.
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Tornádu předcházela výstraha tureckých meteorologů, kteří varovali před silnými dešti v oblasti. Podle guvernéra provincie Antalya Hulusiho Şahina bylo tornádo výjimečným jevem.
„Čelíme velmi neobvyklému přírodnímu úkazu. Ve městě další bouře nebo tornádo neudeřily. Okolní budovy vír nepoškodil, ale zato zcela zničil dva kontejnery,“ uvedl guvernér.