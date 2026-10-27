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Tureckou Antalyí se prohnalo tornádo. Čtyři lidé zemřeli

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  11:09
Staveniště v tureckém turistickém letovisku Antalya zničilo tornádo. Vír udeřil přímo na dva kontejnery, ve kterých přebývalo pět stavebních dělníků. Tornádo obě konstrukce rozmetalo. Čtyři dělníci zemřeli, jeden utrpěl zranění.

Tornádo se přehnalo staveništěm ve čtvrti Fevzi Çakmak v pondělí v noci. Všech pět dělníků ničivá vlna vymrštila ven. Dva zemřeli na místě, další dva podlehli zraněním v nemocnici. Zranění pátého pracovníka nejsou vážná.

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Tornádu předcházela výstraha tureckých meteorologů, kteří varovali před silnými dešti v oblasti. Podle guvernéra provincie Antalya Hulusiho Şahina bylo tornádo výjimečným jevem.

„Čelíme velmi neobvyklému přírodnímu úkazu. Ve městě další bouře nebo tornádo neudeřily. Okolní budovy vír nepoškodil, ale zato zcela zničil dva kontejnery,“ uvedl guvernér.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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