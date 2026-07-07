Testamentem nedůvěry k Turecku je argument Ursuly von der Leyenové, aby se země Západního Balkánu připojily k EU, a tím omezily vliv Turecka. Nejmocnější žena Bruselu dokonce zařadila Turecko do stejné skupiny jako Rusko a Čínu.
Erdogan jako prostředník mezi USA a Evropou. Bez něj by Trump na summit nejel
OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři
Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...
Vládní delegace dorazila do Ankary. Macinka si před odletem rýpl do Pavla
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) v čele české delegace v úterý dopoledne dorazil do Ankary. Krátce po poledni přiletět také prezident Petr Pavel. Premiér před odletem zopakoval, že v úterý se koná...
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Evidence tržeb není projevem nedůvěry státu vůči podnikatelům, říká Schillerová
Elektronickou evidenci tržeb čeká už jen závěrečné hlasování příští týden ve středu. Poslanci návrat EET projednali v úterý ve druhém čtení, kdy mohli podávat pozměňovací návrhy. Ministryně financí...
Čtyřletý chlapec vypadl z okna, rodiče spali. Případ řeší policie jako trestný čin
Noční pád čtyřletého chlapce z okna bytového domu v Havířově na Karvinsku z června vyšetřuje policie jako trestný čin proti životu a zdraví. Dítě utrpělo vážná zranění, po leteckém transportu...
Le Penová je vinna, rozhodl odvolací soud. Nebude moct kandidovat na prezidentku
Francouzský odvolací soud rozhodl, že vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků.
Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány prudce zlevňují
Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...
Riziko úniku citlivých informací? CSG se obává vstupu nového partnera do Tatry
Dobře známá jména českého byznysu vystřídala nová generace, která však do automobilky Tatra Trucks klid nepřinesla. Spory mezi zástupci zbrojařského holdingu CSG a investiční skupiny Promet Group o...
Zemřel náměstek Motoristů Filip Endal, bylo mu 51 let
Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) Filip Endal zemřel. O jeho úmrtí v úterý informoval vicepremiér a předseda Motoristů Petr Macinka, který je v těchto dnech na summitu NATO v...
Opozici děsí bezuzdné zadlužování vládou. Chystá se už i k Ústavnímu soudu
Poslanci projednají návrh, který se se týká rozvolnění rozpočtových pravidel a jenž vrátil Senát. Změna má vládě umožnit utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu a navyšovat...
Erdogan jako prostředník mezi USA a Evropou. Bez něj by Trump na summit nejel
Summit NATO v Ankaře ukazuje na sílící postavení Turecka v rámci Severoatlantické aliance. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan slouží jako svého druhu prostředník a uklidňující síla mezi...
Zúčastním se neformální večeře lídrů, oznámil Pavel. Pozval ho Erdogan
Po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) na summit NATO v Ankaře dorazil také krátce po poledni prezident Petr Pavel. Po příletu prezident řekl, že je potřeba více investovat do obrany. Lidé si podle...
Vládní delegace dorazila do Ankary. Macinka si před odletem rýpl do Pavla
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) v čele české delegace v úterý dopoledne dorazil do Ankary. Krátce po poledni přiletět také prezident Petr Pavel. Premiér před odletem zopakoval, že v úterý se koná...
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PRVNÍ DOJMY: „Stará kráva zase brečí.“ Proč Bára Basiková ovládla Vary
Kdyby se dojímaly jen ženy, ale tolik mužů, kteří si utírají slzu, snad Velký sál Thermalu na karlovarském festivalu ještě nezažil. Přitom časosběrný portrét Bára Basiková není ufňukaný, neboť...
Antidronová ochrana v akci. Pilot narušil zahájení festivalu, může přijít o stroj
Touha po co nejlepších záběrech ze zahajovací dronové show karlovarského filmového festivalu přivedla devětačtyřicetiletého muže ze Sokolovska do střetu se zákonem. Světelnou podívanou chtěl zachytit...