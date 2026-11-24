Na papíře vypadá návratová vlna po pádu Asadova režimu jako velký úspěch. Podle listopadových údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se za poslední dva roky dobrovolně vrátilo domů zhruba 3,8 milionu syrských uprchlíků a vnitřně vysídlených osob.
Návraty podporuje i Evropská unie prostřednictvím programu DAR za 80 milionů eur. Zastřešuje jím poradenství, dopravu a finanční příspěvky. Sto dolarů na hlavu před odjezdem a kolem 600 dolarů na rodinu po příjezdu. Jen z Libanonu se od ledna 2025 vrátilo přes 711 tisíc Syřanů, napsala na svých stránkách v polovině listopadu delegace EU.
Západ zhoršující se stav turecké demokracie přehlíží. Erdogan podle Mendozy nezákonně rozdrtil nezávislá média a rozštěpil opozici. „Před pár lety byli lidé hodně ostří ohledně toho, co Erdogan doma dělá při potlačování demokracie. Dnes nic.“