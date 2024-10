Dostane se šéf PKK Öcalan z vězení? Erdoganův spojenec oživil spekulace

Bahçeli, který stojí v čele nacionalistické Strany národní akce (MHP), označované za krajně pravicovou, vyzval Öcalana, aby v parlamentu oznámil „konec terorismu PKK“ a rozpuštění této organizace. Pokud by to udělal, získal by podle Bahçeliho naději, že by mohl být propuštěn z vězení.

Lídr MHP také řekl, že peníze, které vláda vynakládá na boj s terorismem PKK, by se daly použít například na boj s nezaměstnaností či sociální nerovností na jihovýchodě Turecka, regionu s početným kurdským obyvatelstvem. Jeho vyjádření jsou překvapivá, obvykle totiž Öcalana horlivě kritizoval a vystupoval proti mírovému procesu se Stranou kurdských pracujících (PKK).

Podle agentury AP se možná takto snaží naklonit prokurdskou Stranu rovnosti lidu a demokracie (DEM), která vznikla loni z Lidové demokratické strany (HDP) a je třetí nejsilnější stranou v parlamentu. Podle AP se spekuluje o tom, že Erdogan se pokusí prosadit změnu ústavy, aby se mohl opět ucházet o mandát prezidenta. Příští volby mají být v roce 2028.

Bahçeli překvapil už 1. října, kdy si na první schůzi parlamentu po letní přestávce podal ruce se členy strany DEM. Tato strana Bahçeliho návrh přivítala. „Zrušme mu izolaci, nechme pana Öcalana promluvit a všichni uvidíme, co řekne,“ uvedla podle AP spolupředsedkyně DEM Tülay Hatimogullariová.

Lídr největší turecké parlamentní opoziční partaje, Republikánské lidové strany (CHP) Özgür Özel reagoval opatrně. „Tento plán má, zdá se, vyřešit problém Recepa Tayyipa Erdogana, a nikoli problém Turecka, a proto to smrdí,“ řekl Özel, čímž naznačil, že Erdoganovi by mohlo jít patrně jen o podporu od strany DEM.

Pětasedmdesátiletý Abdullah Öcalan stál koncem sedmdesátých let u zrodu PKK. V roce 1999 byl zatčen a posléze odsouzen k trestu smrti za vlastizradu. Trest mu soud později změnil na doživotí, když Turecko kvůli snahám o vstup do Evropské unie trest smrti zrušilo. Už několik let mu ve vězení odpírají setkání s právníky i rodinou.

Öcalan v roce 2015 z vězení vyzval bojovníky PKK, aby složili zbraně a snažili se o politické řešení. Tehdy platilo příměří, které s PKK vláda dřívějšího premiéra a nyní prezidenta Erdogana uzavřela v roce 2013. Jednání však v roce 2015 ztroskotala.

PKK vede od osmdesátých let ozbrojený boj za autonomní Kurdistán a práva Kurdů v Turecku i v dalších oblastech obývaných Kurdy; její boj si od té doby vyžádal na 45 tisíc obětí. PKK, kterou i USA a EU považují za teroristickou organizaci, léta bojovala s tureckou armádou hlavně na jihovýchodě Turecka, řada bojovníků posléze nalezla útočiště v horách na severu Iráku. Tam už řadu let operuje i turecká armáda, které to zdůvodňuje bojem proti teroristům u svých hranic.