Byl v autě, z něhož zabili slavného Tupaca. Policie po letech zatkla podezřelého

Muže jménem Duane „Keffe D“ Davis kriminalisté zatkli v pátek. Podle dvou úředníků oslovených agenturou AP, kteří byli o zadržení informováni, není prozatím známo přesné obvinění.

Vyšetřovatelé o Davisovi vědí již dlouho dobu. Sám v rozhovorech a ve svých pamětech „Compton Street Legend“ z roku 2019 přiznal, že byl v cadillacu, když se z něj v září 1996 střílelo.

Zatčení přichází dva měsíce poté, co policie v Las Vegas provedla 17. července razii v domě Davisovy manželky v Hendersonu. V dokumentech se uvádí, že vyšetřovatelé hledali věci „týkající se vraždy Tupaca Shakura“.

Policie sebrala několik počítačů, mobilní telefon a pevný disk, časopis Vibe, ve kterém byl článek o Shakurovi, několik nábojů ráže 40, dvě „krabice s fotografiemi“ a kopii Davisových memoárů Compton Street Legend.

Davis v knize uvedl, že v roce 2010 se setkal s federálními a místními úřady za zavřenými dveřmi a prolomil mlčení o Tupacově vraždě. V té době mu bylo 46 let a hrozilo mu doživotí za drogové delikty. Proto souhlasil, že bude s úřady spolupracovat.

„Slíbili mi, že skartují obžalobu a zastaví velkou porotu, když jim pomůžu,“ napsal Davis. Sám sebe označil za jednoho z posledních žijících svědků střelby na slavného rapera.

„Byl jsem v autě i se synovcem“

Shakurovi bylo 25 let, když ho v noci 7. září 1996 těžce zranili při střelbě z auta poblíž lasvegaského Stripu, jedné z hlavních městských dopravních tepen. Rapper jel v BMW, které řídil zakladatel vydavatelství Death Row Records Marion „Suge“ Knight. Kolona asi deseti aut čekala na červenou, když vedle BMW zastavil bílý cadillac a ozvala se střelba. Shakur byl několikrát postřelen a o týden později zemřel.

V roce 2018, po diagnóze rakoviny, Davis v rozhovoru pro pořad BET veřejně přiznal, že byl během útoku uvnitř cadillacu. Zapletl do toho synovce Orlanda „Baby Lane“ Andersona a uvedl, že byl jedním ze dvou lidí na zadním sedadle bílého cadillacu.

Střelba se odehrála krátce po rvačce v kasinu, které se dříve večer zúčastnili Anderson, Tupac Shakur a další. „Baby Lane“ popřel, že by se na střelbě na Shakura jakkoli podílel, sám zemřel v roce 2020 při střelbě v kalifornském Comptonu.

Smrt slavného hiphopera přišla v době, kdy se jeho čtvrté sólové album All Eyez on Me udrželo v hitparádách a prodalo se ho přibližně 5 milionů kopií. Tupac Shakur byl šestkrát nominován na cenu Grammy, a je považován za jednoho z nejvlivnějších a nejvšestrannějších raperů všech dob.

Před svou smrtí vedl spor s hudebním rivalem Biggie Smallsem, známým také jako Notorious B.I.G., který byl v březnu 1997 také smrtelně postřelen. Oba v té době byli středobodem rivality mezi východním a západním pobřežím, která v polovině 90. let definovala hiphopovou scénu.

Bylo to spiknutí, říká bývalý detektiv

Greg Kading, losangeleský policejní detektiv ve výslužbě, který strávil roky vyšetřováním Shakurovy vraždy a napsal o ní knihu, řekl, že by ho Davisovo obvinění a zatčení nepřekvapilo.

„Už je to tak dávno,“ řekl nedávno agentuře AP Kading. „Lidé po jeho zatčení toužili už dlouho. V našich myslích to nikdy nebylo nevyřešené. Bylo to bez trestního stíhání.“

Kading vyslýchal Davise v letech 2008 a 2009, kdy losangeleská policie vyšetřovala Shakurovu vraždu a zabití Biggieho Smallse. Podle něj vyšetřování získalo nový impuls v posledních letech poté, co Davis veřejně popsal svou roli při vraždě ve svých memoárech Compton Street Legend a v rozhovorech.

„Právě tyto události daly policie munici a páky, aby se mohlo pokročit,“ řekl Kading. „Před veřejnými prohlášeními Keefeho D. byly případy nestíhatelné, ale pak se postavil přímo do středu spiknutí,“ podotkl bývalý detektiv. „Pořídil si zbraň, dal ji střelci a byl přítomen ve vozidle, když Tupaca i Sugeho Knighta pronásledovali a našli.“

Davis je posledním žijícím z osádky cadillacu, z něhož se střílelo na Shakura a Mariona „Suge“ Knighta. Dalšími muži v autě byli Davisův synovec Orlando „Baby Lane“ Anderson, Terrence „Bubble Up“ Brown a DeAndre „Freaky“ Smith.

„Bylo to společné úsilí spiklenců. Všichni ostatní přímí účastníci jsou mrtví. Keefe D je posledním mužem,“ míní Kading, podle něhož vzhledem k promyšlené vraždě by Davis mohl čelit obvinění z vraždy prvního stupně.

Tupac, hvězda gangsta rapu

Tupac Shakur se stal jedním z nejznámějších představitelů amerického rapu, za svou kariéru dokázal prodat kolem 20 miliónů nahrávek. Zahrál si také v několika filmech, z nichž poslední byl Gridlock.

Jako představitel odrůdy rapu označovaného „gangsta rap“, která oslavuje násilí (zejména proti policistům) a oplývá vulgárnostmi a urážkami žen, se sám dostal několikrát do konfliktu se zákonem. Byl odsouzen k podmínečnému trestu vězení na čtyři a půl roku za „sexuální násilí“.

Vězení poznal již v prvních dnech svého života, neboť jeho matka se jako členka černošského extremistického hnutí Černí panteři dostala počátkem 70. let do vězení těhotná.