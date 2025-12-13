Tuniský soud poslal opoziční političku Abír Músíovou na 12 let do vězení

Soud v Tunisku uložil opoziční političce Abír Músíové trest 12 let vězení. O pátečním rozsudku informovala agentura AFP s odvoláním na jejího obhájce. Předsedkyně Svobodné ústavní strany a kandidátka prezidentských voleb z roku 2019 je ve vazbě od 3. října 2023, kdy ji policie zadržela před prezidentským palácem.
Demonstranti pochodují Tunisem pod heslem „Řetězy musí být zlomeny“. Požadují...

Demonstranti pochodují Tunisem pod heslem „Řetězy musí být zlomeny“. Požadují konec bezpráví, autoritářství a obranu občanských i politických svobod. Protest se konal v centru tuniské metropole. (13. 12. 2025) | foto: Profimedia.cz

Músíová byla odsouzena ke dvěma letům vězení již v srpnu 2024, a to na základě takzvaného Zákona 54, který byl přijat v roce 2022 a který postihuje „falešné informace a pomluvy“ šířené na internetu. Její trest byl po odvolání snížen, nicméně letos v červnu po odpykání trestu byla na základě stejného zákona odsouzena k dalším dvěma letům vězení.

Nynější proces byl tak již jejím třetím. Podle obhájce byla odsouzena na základě zákona, který kriminalizuje jakýkoliv „útok zaměřený na změnu formy vlády“.

Dronový útok na sídlo OSN v Súdánu si vyžádal šest obětí

Padesátiletá Músíová je kritičkou jak současného prezidenta Káise Saída, tak islamistické Strany obnovy (arabsky An-Nahda), která se po roce 2011 podílela na moci a kterou Saíd také potlačuje. Odpůrci Músíové nicméně vyčítají, že je stoupenkyní režimu autoritářského prezidenta Zína Abidína bin Alího, který byl v roce 2011 svržen.

Prezident Kaís Saíd byl v roce 2019 zvolen v demokratických volbách se slibem protikorupčních opatření. V červenci 2021 však rozpustil parlament a začal vládnout pomocí dekretů, což jeho kritici považují za převrat a vládu označují za autoritářskou.

Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů. USA zrušily sankce na potaš

Loni v říjnu vyhrál Saíd prezidentské volby se ziskem 90,7 procenta hlasů. Podle Saídových kritiků byly volby zmanipulované. V uplynulých měsících byly k mnohaletým trestům vězení odsouzeny desítky členů opozice a Saídových odpůrců.

Nemůžeme dýchat, protestují Tunisané. Emise z továrny přiotrávily přes 200 lidí

Tunisko bylo po revoluci z roku 2011 vnímáno jako vzor demokratických změn pro ostatní státy v regionu.

Při útoku Islámského státu na konvoj v Sýrii zahynuli tři Američané, oznámil Pentagon

Do Rančířova na Jihlavsku časně ráno dorazila první část konvoje amerických...

Při sobotním útoku na vojenský konvoj v syrské Palmýře zahynuli dva američtí vojáci a civilní tlumočník spolupracující s americkou armádou. Podle agentury Reuters to uvedlo ministerstvo obrany USA,...

13. prosince 2025  18:06,  aktualizováno  21:30

Dronový útok na sídlo OSN v Súdánu si vyžádal šest obětí

Súdánské polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) oznámily, že převzaly...

Při sobotním vzdušném útoku na sídlo OSN ve městě Kadugli na jihu Súdánu zahynulo šest vojáků mírové mise UNISFA z Bangladéše. Dalších šest bylo zraněno, uvedla agentura AFP. Podle svědků šlo o...

13. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  21:09

Zřícení stropu na motokárové dráze v Plzni zranilo dva muže

Ilustrační foto.

Na podzemní motokárové dráze v Plzni došlo v sobotu k nehodě, při níž se zřítila část stropu. Propadl se jí bezdomovec, který spadl z výšky zhruba osmi metrů. Zranil se jednačtyřicetiletý muž, stejně...

13. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:42

Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů. USA zrušily sankce na potaš

Mezinárodní Cenu Václava Havla za lidská práva získal běloruský politický

Běloruský nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki a opoziční politička Maryja Kalesnikavová jsou na svobodě. Uvedl to opoziční server Naša Niva poté, co administrativa autoritářského vůdce země...

13. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  20:17

Operace Zlatý dynamit a drama v Karibiku. Útěk Machadové z úkrytu málem nedopadl

Premium
Šťastně v Norsku. María Machadová se po své život ohrožující anabázi přece jen...

Lilo, byla tma, vlny měly tři metry a nositelka Nobelovy ceny za mír María Machadová se ztratila v Karibiku, po němž prchala z Venezuely, aby si mohla převzít Nobelovu cenu v Norsku. Byla ztracená už...

13. prosince 2025

Chlapec ze Zlínska je stále nezvěstný, policie žádá kamerové záznamy

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek Hejhal odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde...

13. prosince 2025  9:47,  aktualizováno  19:18

Rusko hledá příjmy pro vedení války. Připravilo plán pro útlum šedé ekonomiky

ilustrační snímek

Rusko si dalo za cíl výrazně omezit šedou ekonomiku. Plány blízkých spolupracovníků prezidenta Putina hovoří o tom, že podíl šedé ekonomiky se má v příštích třech letech snížit minimálně o 1,5...

13. prosince 2025

Evropa musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, za nic ručit nebudeme, řekl Babiš

Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....

Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na síti X. Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a...

13. prosince 2025  12:43,  aktualizováno  18:11

Majitel naplnil dům v Brně odpadky. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin

Přes třicet hodin hasiči likvidovali požár domu plného odpadků v brněnské...

Na více než třicet hodin zaměstnalo hasiče hašení domu plného odpadků v brněnských Žabovřeskách. U ohně zasahovali od páteční čtvrté hodiny ranní, s hašením skončili až dvě hodiny po sobotním poledni.

13. prosince 2025  17:35

Ze SOCDEM odcházejí další politici. Exministr Chvojka i poražený kandidát na šéfa

Poslanec za ČSSD Jan Chvojka.

Odchod ze SOCDEM oznámili bývalý ministr pro lidská práva Jan Chvojka i neúspěšný kandidát na předsedu strany Petr Pavlík. Reagují tak na zvolení Jiřího Nedvěda do čela strany. Dosavadní...

13. prosince 2025  17:33

Novému šéfovi SOCDEM Nedvědovi přála Maláčová, aby naplnil její sny

Místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd, lídr kandidátky Stačilo! v Karlovarském...

Najít cestu z politické bezvýznamnosti se pokouší sociální demokracie. Novým předsedou SOCDEM byl v sobotu zvolen dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd, blízký spolupracovník Jany Maláčové,...

13. prosince 2025,  aktualizováno  17:27

