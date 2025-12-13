Músíová byla odsouzena ke dvěma letům vězení již v srpnu 2024, a to na základě takzvaného Zákona 54, který byl přijat v roce 2022 a který postihuje „falešné informace a pomluvy“ šířené na internetu. Její trest byl po odvolání snížen, nicméně letos v červnu po odpykání trestu byla na základě stejného zákona odsouzena k dalším dvěma letům vězení.
Nynější proces byl tak již jejím třetím. Podle obhájce byla odsouzena na základě zákona, který kriminalizuje jakýkoliv „útok zaměřený na změnu formy vlády“.
|
Dronový útok na sídlo OSN v Súdánu si vyžádal šest obětí
Padesátiletá Músíová je kritičkou jak současného prezidenta Káise Saída, tak islamistické Strany obnovy (arabsky An-Nahda), která se po roce 2011 podílela na moci a kterou Saíd také potlačuje. Odpůrci Músíové nicméně vyčítají, že je stoupenkyní režimu autoritářského prezidenta Zína Abidína bin Alího, který byl v roce 2011 svržen.
Prezident Kaís Saíd byl v roce 2019 zvolen v demokratických volbách se slibem protikorupčních opatření. V červenci 2021 však rozpustil parlament a začal vládnout pomocí dekretů, což jeho kritici považují za převrat a vládu označují za autoritářskou.
|
Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů. USA zrušily sankce na potaš
Loni v říjnu vyhrál Saíd prezidentské volby se ziskem 90,7 procenta hlasů. Podle Saídových kritiků byly volby zmanipulované. V uplynulých měsících byly k mnohaletým trestům vězení odsouzeny desítky členů opozice a Saídových odpůrců.
|
Nemůžeme dýchat, protestují Tunisané. Emise z továrny přiotrávily přes 200 lidí
Tunisko bylo po revoluci z roku 2011 vnímáno jako vzor demokratických změn pro ostatní státy v regionu.