Moc po volbách v Tunisku dál drží Saíd. Snahy o demokratizaci končí, píší média

Když Saíd poprvé kandidoval na post prezidenta v roce 2019, sliboval, že omezí korupci a elitářství v politice. To se však nestalo. Za dobu svého prezidentství uvěznil většinu svých oponentů, včetně prezidentského kandidáta Ajášího Zammála, umlčel svobodný tisk a omezil fungování neziskových organizací, píší média.

„Tím, že zmanipuloval prezidentské volby, zatloukl další hřebík do rakve tuniské demokracie a rozhodl o výsledku ještě předtím, než volby začaly,“ zhodnotila pro The Guardian současnou situaci v Tunisku výzkumnice Sarah Yerkesová z washingtonského think-tanku Carnegie Endowment for International Peace.

K nedělním volbám se dostavilo necelých 28 procent oprávněných voličů a podle některých odhadů šestašedesátiletý politik získal bezmála 90 procent hlasů. Volební účast byla téměř o polovinu menší než v předchozích volbách v roce 2019, kdy Saíd získal 72,71 procent hlasů. Sám prezident se k předběžným výsledkům voleb zatím nevyjádřil. Podle agentury AP čeká s vítězným projevem až po vyhlášení oficiálních výsledků v pondělí večer.

Tunisko přitom byla země, která nastartovala v roce 2010 demokratické snahy v arabském světě a byla vnímaná jako vzor demokracie pro ostatní státy v regionu. Protesty proti autoritářství poté v následujícím roce zapříčinily pád prezidenta Zína Abidína bin Alího, který byl u moci od roku 1987.

Během své první kandidatury Saíd sliboval, že zlepší ekonomickou situaci Tunisanů. Jak připomínají jeho kritici, slibu nedostál. Zemi sužuje šestnáctiprocentní míra nezaměstnanosti a obyvatelstvo se potýká s pravidelnými výpadky elektřiny a vody. Lidé trpí i nedostatkem zboží – přesto, že Tunisku rostou příjmy z cestovního ruchu a státy Evropské unie ho finančně podporují v boji proti migraci z Afriky a Blízkého východu do Evropy.

Kaís Saíd je vystudovaný právník a dlouho působil jako uznávaný odborník na ústavní právo. Jeho znalosti se mu hodily, když nechal v roce 2021 rozpustit parlament a přepsal ústavu tak, aby vyhovovala jeho zájmům. Tento krok označila opozice za státní převrat, píše The Guardian.