Psychicky chorý učitel pobodal v Tunisku policistu, ten zraněním podlehl

Policie střelila útočníka při zatýkání do nohy a musel být hospitalizován, dodalo ministerstvo ve svém prohlášení. Policejní důstojník, který zajišťoval bezpečnost před ambasádou, byl pobodán poté, co se podezřelého muže zeptal, co před budovou dělá.

Celá oblast, která se nachází v rezidenční zóně metropole, byla uzavřena policií. Mluvčí ministerstva uvedl, že policista byl bodnut do srdce a odvezen do nemocnice v kritickém stavu. Později zraněním podlehl.

Syn podezřelého muže vyšetřovatelům řekl, že jeho otec je 53letý učitel, který trpí psychickými problémy a už dva dny nebyl doma.

Tuniské bezpečnostní složky osobu pachatele neznaly a nevypadá to, že by byl útok teroristickým činem. Země na severu Afriky zažila v posledních letech několik teroristických útoků. Po revolučním roce 2011 začaly v Tunisku působit radikální skupiny a jejich členové při útocích na turisty a vojáky zabili desítky lidí. Například při atentátu z března 2015 na muzeum v centru tuniské metropole zahynulo 22 lidí, převážně zahraničních turistů. Mladý muž z Tuniska pak v červnu stejného roku na pláži a u hotelového bazénu v letovisku Kantáví asi deset kilometrů severně od města Súsa postřílel 38 lidí, z toho 30 Britů.