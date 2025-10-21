Nemůžeme dýchat, protestují Tunisané. Emise z továrny přiotrávily přes 200 lidí

  21:30
Desítky tisíc Tunisanů v úterý protestovaly ve městě Gábes proti vládě, která jim už několik let slibuje uzavření staré továrny na výrobu fosfátových hnojiv. Ta znečišťuje ovzduší i pobřežní vody Středozemního moře a v posledních týdnech kvůli jejím toxickým emisím vzrostly případy otravy a dýchacích problémů.

Přes 200 lidí, zejména dětí, kvůli nim skončilo v nemocnici. Demonstrace už trvají víc než týden, nyní se přidaly největší tuniské odbory, které vyhlásily generální stávku.

Protesty v Gábesu, jehož městská aglomerace má asi 400 tisíc obyvatel, minulý týden podpořili demonstrací i lidé v asi 400 kilometrů vzdáleném hlavním městě Tuniska. Podle agentury Reuters by mohly nepokoje v Gábesu zesílit nespokojenost, která doutná v dalších tuniských regionech, kde lidé pravidelně demonstrují kvůli vysoké nezaměstnanosti či výpadkům dodávek vody.

Tunisané v Gábesu protestují proti vládě, která už několik let slibuje uzavření staré továrny na výrobu fosfátových hnojiv. (21. října 2025)
Tunisané v Gábesu protestují proti vládě, která už několik let slibuje uzavření staré továrny na výrobu fosfátových hnojiv. (21. října 2025)
Lidé v Tunisu protestují proti vládě, která už několik let slibuje uzavření staré továrny na výrobu fosfátových hnojiv v Gábesu. (18. října 2025)
Tunisanům v Gábesu vadí dopady, které má stará továrna na výrobu fosfátových hnojiv na jejich zdraví. (21. října 2025)
Demonstraci v Gábesu minulý týden policie rozehnala slzným plynem a několik desítek lidí zatkla. Mluvčí policie to zdůvodnil tím, že demonstranti na policisty házeli dýmovnice a zápalné lahve. V úterý zůstaly v Gábesu zavřené obchody, školy, kavárny, trhy a tisíce lidí vyšly do ulic s transparenty, na nichž požadovaly uzavření továrny na výrobu hnojiv.

Závod byl otevřen v roce 1972 a vláda už několik let slibuje, že komplex zaměstnávající asi čtyři tisíce lidí uzavře a nahradí ho modernější továrnou, která bude splňovat mezinárodní standardy. Z továrny v pobřežním městě unikají podle ekologů do ovzduší i do moře nebezpečné radioaktivní látky, které mohou způsobovat rakovinu.

Snahy o demokratizaci končí, moc po volbách v Tunisku dál drží Saíd

Ohrožují také mořské živočichy. Podle místních rybářů v oblasti v posledních deseti letech výrazně klesl počet ryb, které jsou živobytím pro mnoho tamních obyvatel. Podle AFP nedávný nárůst toxických emisí způsobila intenzifikace výroby v továrně s použitím zastaralého vybavení.

Vláda prezidenta Kaíse Saída v reakci na protesty vytvořila tým úředníků ze dvou ministerstev, který má přijmout potřebná opatření. Zatím však není jasné, jaká budou. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo postavit v Gábesu nemocnici, která by se specializovala na léčbu rakoviny kvůli rostoucímu počtu případů této nemoci.

Tuniský autoritář našel nového obětního beránka. Po opozici útočí na černochy

Tunisko je významným producentem fosfátů, které se tam těží a používají se k výrobě hnojiv. Vláda navíc do roku 2030 plánuje výrobu několikanásobně zvýšit.

Kvůli znečištění ovzduší a moře, které továrna způsobuje, se vláda obrátila na čínské experty. Její snahou však podle portálu The Arab Weekly není továrnu na výrobu hnojiv uzavřít, protože by to vyšlo příliš draze, ale místo toho snížit znečištění a zmírnit její dopad na životní prostředí.

