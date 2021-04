Řezání stehen a ovoce máčené v krvi. V Tunisku brání ženám v sexu magie

Fátima krátce před svou svatbou vstoupila do matčina pokoje v doprovodu postarší ženy nesoucí klíč, jenž měl rozbít „kouzlo“, které na ni tato žena vrhla šestnáct let nazpátek. Toto „pečetění“, známé v Tunisku jako „tasfih“ má totiž ochránit panenství dívek až do svatebního dne.



Fátima dodnes nezapomněla, jak „magie“ probíhala. V deseti letech jí stejná dvojice žen udělala na levém stehně několik řezů nožem a donutila ji snít sedm rozinek namočených v její krvi. Cílem výstředního rituálu bylo zamezit Fátimě v jakémkoli budoucím předmanželskému sexu.



Tasfih se provádí pomocí sedmi řezů na levém koleni či stehně děvčat předtím, než dosáhnou třinácti let. Rituál provádí obvykle dívčina matka nebo jiná vážená žena. Děvče poté musí sníst sedm zrn rozinek či pšenice, zatímco vykonavatelka obřadu sedmkrát přednese určité fráze.



Fátima líčí, že se událost podepsala na její psychice. „Chuť krve smíchané se sladkostí rozinek mi zůstává v ústech dodnes,“ popsala listu The Independent. „Ačkoli jsem těmto starým rituálům nevěřila, ulevilo se mi, když starší žena odstranila zaklínadlo pomocí odříkání kouzelné formule, bez které by můj manžel nemohl rozvázat mé panenství,“ říká Fátima.



Ačkoli se tuniská společnost s magií a pověrami podle odborníků postupně loučí a tasfih se stává vzácnou praxí, i nadále je mezi některými rodinami velmi populární jako ochrana před rostoucí sexuální svobodou v Tunisku, a to zejména v rurálních oblastech země.



Rodinná čest je důležitější než náboženství

Také sedmadvacetiletá Inas si dobře vzpomíná na den, kdy jí matka jako devítileté řízla do stehna a přinutila ji sníst několik sušenek máčených v krvi.



„I když jsem těmto pověrám nevěřila, během svého prvního romantického vztahu jsem měla smíšené pocity, protože mě pronásledovala vzpomínka na řezání a krvácení. Také v dalších vztazích jsem pak během sexu nebyla schopna se uvolnit a dosáhnout euforie,“ líčí žena.



Ačkoli většina tuniských islámských kleriků považuje rituál kvůli jeho spojení s čarodějnictvím a černou magií za zakázanou praxi, jeho zastánci ho spojují s rodinnou ctí. „Obyvatelé z mého města na dalekém jihu Tuniska považují čest za důležitější než náboženství,“ líčí Inas.

„Moc dobře vědí, že praktikování magie a čarodějnictví je v islámu zakázané, ale pokud jde o čest jejich dcer, zavírají nad touto skutečností oči,“ dodává Inas.



„Rituál tasfih vytváří v mysli dívek iluzi, že jsou obrněné a nikdo jim panenství nemůže vzít,“ říká psycholožka Fathia al-Sajídiová. „Když začne věřit této fikci, vytvoří si psychologickou bariéru proti mužům,“ líčí s tím, že některým z žen se nicméně podaří strach po čase úspěšně překonat.



„Provádění tasfih je v Tunisku vzácné, existuje nicméně také v Alžírsku a Maroku. Stejně jako mrzačení genitálií v zemích na jihu je tato praktika zaměřena na potlačení ženských sexuálních tužeb,“ dodává al-Sajídiová.