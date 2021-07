Velvyslanec: Cestu do Tuniska bych si rozmyslel. Hranice se mohou zavřít

V Tunisku znovu rostou počty nakažených koronavirem, metropole se částečně uzavírá. Jaká je na místě aktuálně situace?

Vláda zpřísnila zákaz vycházení od osmi večer do pěti hodin do rána, v některých nejpostiženějších oblastech je to už od šestnácti hodin. Zároveň vyzvala všechny firmy v soukromém sektoru i státní podniky, aby si jejich zaměstnanci vybrali dovolenou nebo pracovali z domova.

A to proto, aby se ulehčilo veřejné hromadné dopravě a snížil se počet osob ve veřejném prostoru. Také se omezila kapacita v restauracích a kavárnách na třicet procent, což by zase mělo snížit koncentraci lidí na místě. Dál platí nařízení nosit roušky, sociální distanc a tak dále. To je oficiální situace.