Vraťme se do ledna 2017, kdy se Gabbardová (tehdy ještě coby demokratická kongresmanka) vydala do Sýrie. Nečekalo ji tam nic menšího než osobní setkání s Bašárem Asadem. Závěrem plodné cesty byla tvrdá slova vůči administrativě prezidenta Baracka Obamy, která podle ní podporovala terorismus.

O pět let později – krátce poté, co dal Vladimir Putin povel k invazi na Ukrajinu – opět ťala do živého. Zase šlo o její domovskou Demokratickou stranu. Amerika a NATO podle ní svou rozpínavostí Kreml k invazi donutily. A aby toho nebylo málo, přiživila i konspirační teorie, že Washington spolupracuje s Kyjevem na vývoji smrtícího patogenu.