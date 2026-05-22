Šéfka amerických tajných služeb odstoupí z funkce. Její manžel má rakovinu

Autor: ,
  20:57
Šéfka amerických tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardová k 30. červnu odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to Gabbardová oznámila prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. Ten odcházející šéfce tajných služeb na síti Truth Social poděkoval za práci. Funkci dočasně převezme její zástupce Aaron Lukas.
Šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová svědčí během slyšení senátního výboru ve Washingtonu. (18. března 2026) | foto: Rod LamkeyAP

Donald Trump
„Bohužel musím s účinností k 30. červnu 2026 podat rezignaci,“ napsala v rezignačním dopise Gabbardová. Trumpovi v něm děkuje za důvěru, když ji pověřil vedením úřadu.

Gabbardová vysvětlila, že lékaři jejímu manželovi Abrahamu Williamsovi zjistili mimořádně vzácnou formu rakoviny kostí a že pro manžela budou nadcházející týdny a měsíce náročným obdobím. „Teď musím odejít z veřejné služby a stát po jeho boku a v jeho bitvě ho plně podporovat,“ dodala.

Donald Trump ji následně na své sociální síti Truth Social poděkoval za dobrou práci a uvedl, že rozhodnutí chápe. „Tulsi odvedla úžasnou práci a bude nám chybět,“ napsal. Dodal, že funkci šéfa amerických tajných služeb místo dočasně zastane její zástupce Aaron Lukas.

Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na Spojené státy v září 2001 a Gabbardová ji od února 2025 zastává jako v pořadí osmá. Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Šéfa DNI navrhuje prezident, kandidáta pak musí schválit Senát.

