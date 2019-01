VIDEO: Tuleni se vydali na prohlídku městečka, cesta zpět do moře jim zamrzla

„Tuleni jsou ve městě už více než týden a vypadá to, že ani nikam jinam nespěchají, “ říká starostka Roddicktonu Sheila Fitzgeraldová. „Už jsme zvířata viděli na dvorcích, příjezdových cestách i na okrajích silnic.“

Podle starostky se tuleni dostali až ke dveřím domů, k obchodům nebo na parkoviště. Celkový počet tuleňů, kteří ve městě zdomácněli, však nelze odhadnout. Zprávy hovoří nanejvýš o dvaceti kusech, možná méně.

Zvířata však mezi lidmi zůstávají ne proto, že by chtěla, ale že jim v cestě zpět brání nově zamrzlá vrstva ledu, který zasahuje daleko na moře.

Tato zvířata se podle přírodovědců na pevninu v podobném počtu vydávají často. „Tuleni migrují ve skupinách a vidět skupinu čtyřiceti zvířat není v tuto roční dobu nijak výjimečné,“ říká Garry Stenson, šéf kanadského Oddělení rybářství a oceánů Newfoundlandu a Labradoru. Stenson vzpomíná, že za svou kariéru viděl už skupiny o šesti i tisíci kusech. Pozorovat však tolik zvířat tak blízko lidem, je přece jen neobvyklé.

Stenson si situaci ve městě vysvětluje tím, že na pevninu se zvířata vydávají kvůli nedostatku potravy v moři. „Tuleni se vydávají za potravou daleko za ústí potoků a zpátky už se nedostanou, protože přítok zamrzne,“ říká Stenson.

Co si počít se zvířaty, která se očividně ocitla jinde, než mají být, zatím neví úřady ani obyvatelé. Rozhodnutí padne až příští úterý, do té doby se nedá dělat nic, protože v oblasti panuje špatné počasí.

Starostka Fitzgeraldová by také záchranu zvířat uvítala, neboť jich už několik bylo nalezeno mrtvých, dva tuleně na silnici porazilo auto. Lidé se také rádi k tuleňům přibližují, ale je to stále divoké zvíře, upozorňuje starostka. „Chápu, že to lidi svádí, ale měli by se od zvířat raději držet dál.“

Nejen proto, že Newfoundland je jedním z posledních míst na Zemi, kde jsou tato stvoření k vidění. Shodou okolností byl ve čtvrtek Mezinárodní den tuleňů a lachtanů.