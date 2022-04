Krmili tuleně sendviči a zmrzlinou. Zvíře musí na odvykací kůru

Spearmint se díky své přátelské povaze stala pro návštěvníky až turistickou atrakcí. Jak ale nyní informuje televize BBC, netradiční strava se vymstila. Spearmint začala být navzdory snahám o její opětovné začlenění do přírody na jídle od návštěvníků pláže příliš závislá. Začala ho sama vyhledávat a odmítat jinou potravu. Začala mít také zdravotní problémy.

„Tento nebohý tuleň je příkladem toho, co se stane, když lidé krmí a ochočují divoké zvíře,“ řekla Jessica Collinsová, veterinářka z britská charity pro záchranu mořských savců British Divers Marine Life Rescue.

Situace vygradovala, když Spearmint navzdory bariérám vytvořeným z loděk pláž opustila a šla hledat jídlo do vesničky Kingsand. Protože vlezla na vozovku, ohrožovala sebe i okolí. Před týdnem, v čtvrtek 7. dubna, byla proto přijatá na odvykací léčbu.

„Přirozeně divoká zvířata mohou i v krátkém zajetí trpět. Náš zkušený tým, který se specializuje na návrat zvířat do divoké přírody, dělají vše pro to, aby byla Spearmint vystavena co nejmenšímu stresu a aby mohla být co nejdříve vypuštěna zpět do přírody,“ uvedla organizace, která se o ni stará.

Cílem celé „odvykačky“ je naučit Spearmint obezřetnost vůči lidem a naopak ji podpořit ve vyhledávání kontaktu s dalšími tuleni. Poté by měla být přemístěna na opuštěný ostrov ve Skotsku. Aby se to podařilo, vybrali lidé přes 5 000 liber, asi 150 tisíc korun. Pokud se to nepovede, bude muset strávit zbytek života v zajetí.

„Hlavní poselství celé této události je, že máme dát tuleňům jejich prostor a nekrmit je. Doufáme, že se bude šířit i mimo rámec Spearmintina příběhu a zajistí, aby se to již neopakovalo,“ uvedla organizace.