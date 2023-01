Ohrožení tučňáci v Africe dostali vlastní iglú, ochrání je před horkem

Tučňáci brýloví či jiným jménem afričtí jsou jedním z nejmenších druhů tučňáka a také jediným, kteří žije na černém kontinentu. Obývají pláže v Jihoafrické republice a Namibii, kde své mladé vyvádějí na odlehlých ostrůvcích a v nepřístupných zátokách. Nyní se nezadržitelně blíží k tomu, že ve volné přírodě zcela vyhynou.

Ohrožuje je oteplování planety, konkrétně rostoucí teplota moří, ale i ztráta přirozeného teritoria, znečištění třeba v důsledku úniků ropy do vody a také nedostatek potravy. Ještě na začátku dvacátého století tučňáčí populace čítala 1,5 milionu kusů, dnes už se však počet tučňáků odhaduje na 20 tisíc párů.

Téměř polovina zbývající populace tučňáků brýlových žije na Ptačím ostrově u jihoafrických břehů. Chybí jim tam však přirozený stín stromů a keřů a výzkumníci si všimli, jak ptáci v africké výhni se svěšenou hlavou, zavřenýma očima a otevřenými zobáky lapají po dechu.

Tučňáci brýloví jsou sice na život v Africe zvyklí, ovšem obvykle by se šli zchladit do vody. V obavách o nakladená vejce však zůstávají na pevnině, kde se mohou snadno přehřát. Výzkumníci proto přišli s řešením, jak tučňákům pomoci, aniž přímo zasáhnou do jejich přirozeného rytmu. Na Ptačím ostrově i v dalších hnízdištích rozeseli keramická iglú, kam se tučňáci mohou schovat.

Iglú tvořené dvěma skořápkami spojenými k sobě nabízejí „chládek“ s teplotou zhruba o dva stupně nižší, než má tělo odpočívajícího tučňáka. Ta činí zhruba 38 stupňů Celsia, píše list The Times s odkazem na organizaci Saving Penguins: The African Penguin Nest Project.

„Místo s nevhodnou teplotou nebo vlhkostí by vedlo k obrovskému neúspěchu při pokusech o hnízdění a nakonec i k tomu, že by se ptáci naučili se umělým hnízdům vyhýbat. Rozsáhlý výzkum se rozvinul ve vývoj různých prototypů, které se pak testovaly,“ píší autoři projektu.

„Nakonec z toho vzešla jediná podoba, která splňuje všechny zásadní potřeby pro úspěšný cyklus hnízdění. Umělé hnízdo, které nesplňuje specifické potřeby (tučňáků), by pro celou populaci bylo ničivější než žádné hnízdo,“ dodávají s tím, že jsou nutné další testy účinnosti prototypu a také další iglú pro tučňáky z dalších hnízdišť.