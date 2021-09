Včely v Jižní Africe zabily 63 ohrožených tučňáků, bodaly je kolem očí

Mrtví ptáci byli nalezeni v pátek na pláži u městečka Simonstown, které leží asi 40 kilometrů od hlavního města. „Při prvotním ohledání jsme našli kolem očí tučňáků včelí bodnutí,“ uvedl veterinář nadace David Roberts.



„Je to velmi vzácný případ. Neočekáváme, že by se něco takového mělo stávat častěji, je to skutečně náhoda. Na místě jsme objevili také mnoho mrtvých včel,“ popsal agentuře AFP. Podle Robertse se vícečetná včelí bodnutí nacházela na tělech všech ptáků.

Pláž patří do chráněné oblasti národního parku, jenž uvedl, že tučňáci zřejmě uhynuli mezi čtvrtečním odpolednem a pátečním ránem.

„U žádného z ptáků jsme nenalezli žádná vnější fyzická poranění,“ dodal park s tím, že veškerá dosavadní zjištění naznačují, že „pachatelem“ jsou skutečně včely, které jsou součástí tamního ekosystému.



Odborníci přesto raději zaslali odebrané vzorky na toxikologii a chtějí se rovněž ujistit, že ptáci netrpěli nějakou chorobou.

V Jihoafrické republice žije největší komunita tučňáků afrických, zvaných také brýloví. Své mladé vyvádějí na plážích často na odlehlých ostrůvcích a v nepřístupných zátokách. U Simonstownu jsou ale na místech, kde je možné se s nimi setkat, a lze se koupat tam, kde jsou i oni.

Dospělí mají na hlavě bílý pruh sahající k hrudi a podle něj dostal druh jméno. Nad očima a zobákem mají tito tučňáci neopeřenou kůži, což jsou žlázy sloužící k termoregulaci.

Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) je řadí k druhům, jimž hrozí vyhubení. V roce 2019 bylo na celém světě zmapováno třináct tisíc párů, nejvíc jich bylo v JAR a sousední Namibii.