Zastiňoval by vše okolo, kritizovali Trumpův vítězný oblouk tamější památkáři

Zastínil by průhledy od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, z domu generála Roberta Leeho a změnil by výhled od Národní katedrály, který oficiální dokumenty označují za „jeden z nejvelkolepějších ve Washingtonu“.
Posudek dopadu výstavby oblouku na okolní historické stavby a pozemky je klíčovou podmínkou, kterou Trumpova administrativa musí splnit před končeným schválením návrhu Národní komisí pro plánování hlavního města (NCPC). K tomu by mohlo dojít už na její příští schůzce 3. září.
NPS má za úkol hledat způsob, jakým podobné „negativní dopady“ na historické památky zmírnit v souladu se zákonem o ochraně národního historického dědictví. Očekává se však, že plán bude prosazen téměř beze změny vzhledem k tomu, že Trump nejeví zájem o zmenšení oblouku nebo přesunutí jeho výstavby na jiné místo.
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Místem plánované stavby je kruhový objezd Memorial Circle, přímo naproti Lincolnově památníku přes řeku Potomac. Lincolnův památník, který měří 30 metrů, by oblouk převýšil více než dvojnásobně. Výška plánované stavby přesahuje výškové limity v hlavním městě. Z řady významných míst ve Washingtonu by proto byl viditelný a změnil by charakter těchto lokalit, píše NYT.
„Tyto nepříznivé dopady jsou záměrné a jsou přímým důsledkem návrhu oblouku – jeho účelem je dominovat okolní krajině,“ napsal v červnovém dopise NPS Roger Kirchen, památkový úředník státu Virginie poté, co NPS zahájila posudek.
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Návrhy počítají s obloukem v barvě slonové kosti, který je inspirován římským Titovým obloukem a připomíná Vítězný oblouk v Paříži. Součástí návrhu jsou zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 18 metrů na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dvě sochy orlů.
Na oblouku mají být také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům, a to One Nation Under God (překládaný jako Jeden národ pod Bohem) a Liberty and Justice for All (Svoboda a spravedlnost pro všechny).