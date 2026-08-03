Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zastiňoval by vše okolo, kritizovali Trumpův vítězný oblouk tamější památkáři

Autor:
  17:10
Během slavnostní večeře ukázal americký prezident Donald Trump maketu...

Během slavnostní večeře ukázal americký prezident Donald Trump maketu památníku, který chce vybudovat ve Washingtonu. (15. října 2025) | foto: Reuters

Místo, kde hodlá americký prezident Donald Trump postavit svůj „Oblouk...
Americký prezident Donald Trump ukázal model „Oblouku nezávislosti“, který...
Místo, kde hodlá americký prezident Donald Trump postavit svůj „Oblouk...
Tři návrhy na možnou podobu Oblouku nezávislosti, který by měl vyrůst ve...
15 fotografií
Vítězný oblouk vysoký 76 metrů, jehož výstavbu prosazuje americký prezident Donald Trump, by změnil panorama Washingtonu natolik, že by narušil výhled z desítek památek v metropoli. Dnes o tom píše deník The New York Times (NYT) s odvoláním na nový posudek Správy národních parků (NPS).Oblouk by například narušil symbolické propojení Lincolnova památníku a národního hřbitova v Arlingtonu.

Zastínil by průhledy od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, z domu generála Roberta Leeho a změnil by výhled od Národní katedrály, který oficiální dokumenty označují za „jeden z nejvelkolepějších ve Washingtonu“.

Posudek dopadu výstavby oblouku na okolní historické stavby a pozemky je klíčovou podmínkou, kterou Trumpova administrativa musí splnit před končeným schválením návrhu Národní komisí pro plánování hlavního města (NCPC). K tomu by mohlo dojít už na její příští schůzce 3. září.

NPS má za úkol hledat způsob, jakým podobné „negativní dopady“ na historické památky zmírnit v souladu se zákonem o ochraně národního historického dědictví. Očekává se však, že plán bude prosazen téměř beze změny vzhledem k tomu, že Trump nejeví zájem o zmenšení oblouku nebo přesunutí jeho výstavby na jiné místo.

Pokud za tři roky uspějí demokraté, dopadneme jako v Ceutě, prohlásil Trump

Místem plánované stavby je kruhový objezd Memorial Circle, přímo naproti Lincolnově památníku přes řeku Potomac. Lincolnův památník, který měří 30 metrů, by oblouk převýšil více než dvojnásobně. Výška plánované stavby přesahuje výškové limity v hlavním městě. Z řady významných míst ve Washingtonu by proto byl viditelný a změnil by charakter těchto lokalit, píše NYT.

„Tyto nepříznivé dopady jsou záměrné a jsou přímým důsledkem návrhu oblouku – jeho účelem je dominovat okolní krajině,“ napsal v červnovém dopise NPS Roger Kirchen, památkový úředník státu Virginie poté, co NPS zahájila posudek.

Prostě chceme vyhrát! Frustrovaný Trump hledá východisko z íránské války

Návrhy počítají s obloukem v barvě slonové kosti, který je inspirován římským Titovým obloukem a připomíná Vítězný oblouk v Paříži. Součástí návrhu jsou zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 18 metrů na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dvě sochy orlů.

Na oblouku mají být také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům, a to One Nation Under God (překládaný jako Jeden národ pod Bohem) a Liberty and Justice for All (Svoboda a spravedlnost pro všechny).

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Obrovská ztráta, dodával sílu i v těžkých časech. Tisíce lidí se loučily s Hansardem

Návštěvníci se zapisují do pamětních knih při veřejném rozloučení s Glenem...

Tisíce lidí se v Dublinu zúčastnily veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glenem Hansardem, který zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Mnoho truchlících vyprávělo příběhy o...

3. srpna 2026  6:29,  aktualizováno  17:11

Zastiňoval by vše okolo, kritizovali Trumpův vítězný oblouk tamější památkáři

Během slavnostní večeře ukázal americký prezident Donald Trump maketu...

Vítězný oblouk vysoký 76 metrů, jehož výstavbu prosazuje americký prezident Donald Trump, by změnil panorama Washingtonu natolik, že by narušil výhled z desítek památek v metropoli. Dnes o tom píše...

3. srpna 2026  17:10

Nezletilý chlapec vyděsil kolemjdoucí v noci pistolí. Ukázalo se, že je na kuličky

Mladík v Pardubicích vyděsil kolemjdoucí pistolí. Ukázalo se, že je na kuličky....

Klukovská frajeřina na náměstí Republiky v Pardubicích vyděsila kolemjdoucí a zaměstnala strážníky. Nezletilý mladík manipuloval s kuličkovou zbraní, rozpoznat od té skutečně šla v noci jen těžko....

3. srpna 2026  17:06

Tomahawk za hubičku. Laciná ruská wunderwaffe zaškrtila ukrajinské přístavy

Premium
Laciná ruská střela s plochou dráhou letu Banderol zavěšená pod bezpilotním...

Ukrajinské přístavy zastavily provoz, na obzoru doutnají trosky lodí naložených kukuřicí a třetí svět opět obchází přízrak hladomoru. Do značné míry je to „zásluha“ laciné rakety s plochou dráhou...

3. srpna 2026

Boj proti zabírání lehátek. Chorvatské letovisko z pláže do rána odvezlo úplně vše

ilustrační snímek

Některá města v Chorvatsku se rozhodla zakročit proti takzvaným ručníkářům a lehátkářům. Věci, které na veřejných plážích zůstanou přes noc, města zkrátka posbírají a odvezou. K podobným krokům se...

3. srpna 2026  16:44

Letní opravy a uzavírky v Hradci štvou řidiče. Neřízený chaos, stěžují si

Letní uzavírky v Hradci Králové (29. července 2026)

Do Hradce Králové se vrátily dopravní komplikace. S předstihem tří týdnů v červenci sice skončila oprava části třídy ČSA a dnešním otevřením dvou zbývajících podchodů začala kompletně fungovat...

3. srpna 2026  16:41

Vyšetřování komplikuje vrácení peněz dětským domovům za zrušené tábory

ilustrační snímek

Vrácení peněz dětským domovům, kterým byl na poslední chvíli zrušen objednaný tábor, komplikuje policejní vyšetřování. Vyplývá to z odpovědí ministerstva školství na dotazy ČTK. Resort uvedl, že v...

3. srpna 2026  16:36

Nepotřebujeme velké hvězdy, říká spoluzakladatel festivalu Brutal Assault

Tomáš Fiala, Obscure Promotion

Metalový festival Brutal Assault se vrací do vojenské pevnosti Josefov v Jaroměři a nabídne čtyři dny extrémní hudby, temného umění i jedinečné atmosféry. Letošní ročník se koná od středy do soboty,...

3. srpna 2026  16:30

Ve Strážnici naměřili 39,9 stupně Celsia. Jde o nové maximum Moravy a Slezska

Lidé se koupou u Olomouckých přehrad během vlny horkého letního počasí. (28....

Pondělní teploty na jihu Moravy v pondělí už ve 14:50 překonaly rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice ve Strážnici na Hodonínsku naměřila 39,9 stupně Celsia, což je nové maximum pro území...

3. srpna 2026  16:30

Bobří hráz na Volarském potoce zachytila ropné látky, její stavitelé uhynuli

ilustrační snímek

Pomohli při havárii na potoce a doplatili za to životem. Takový osud potkal na jaře tři bobry na Volarském potoce na Šumavě. Díky jejich pečlivě vybudované hrázi se uniklé ropné látky nedostaly dál...

3. srpna 2026  16:24

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Válka přináší vykoupení, píše patriarcha Kirill v nové knize. Odmítá příměří

Ruský patriarcha Kirill slaví pravoslavné Vánoce. (6. ledna 2025)

Vůdce ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill vydal novou knihu, ve které představuje válku jako součást Božího plánu a cestu k vykoupení. Tvrdí, že o vítězství rozhoduje Bůh, věřící mají být...

3. srpna 2026  16:10

Šmarda, který vedl SOCDEM a odešel kvůli paktu s komunisty, zkusí dobýt Senát

Michal Šmarda

Expředseda sociální demokracie Michal Šmarda, který ze strany odešel, když se pod vedením Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka spolčila s komunisty a jimi vytvořeným hnutím Stačilo!, se pokouší vrátit...

3. srpna 2026  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.