V nejdražších primárkách do Sněmovny reprezentantů v historii, při nichž výdaje za reklamu dosáhly 32 milionů dolarů (asi 670 milionů Kč), Massieho v poměru 55 ku 45 porazil Ed Gallrein, bývalý příslušník elitní námořní jednotky Navy SEALs.
Massie, který byl ve Sněmovně reprezentantů od roku 2012, si Trumpovu nelibost vysloužil mimo jiné tím, že tlačil na zveřejnění spisů ministerstva spravedlnosti k případu zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Stal se také otevřeným odpůrcem války s Íránem.
Republikán se snažil voliče přesvědčit, že mohou podporovat zároveň jeho i Trumpa. Po porážce vystoupil před rozvášněným davem, který skandoval hesla jako „Žádné další války“ a „Amerika na prvním místě“.
Neomezená moc Donalda Trumpa. Jak prezident drží Ameriku ve válce s Íránem
„Něco jsme rozhýbali. V této zemi je touha po někom, kdo bude hlasovat podle zásad, ne podle stranické příslušnosti,“ řekl ve svém projevu, v němž také kritizoval bezvýhradnou věrnost Trumpovi v Kongresu.
Trump po Massieho porážce řekl, že to byl špatný člověk, který si zasloužil prohrát.
Výsledek je podle agentur dalším dokladem Trumpovy kontroly nad republikány. Navázal mimo jiné na sobotní porážku dalšího prezidentova kritika, louisianského senátora Billa Cassidyho.
Finanční úřad už nikdy nesmí zkoumat Trumpova daňová přiznání, říká dohoda
V dalších sledovaných primárkách o republikánskou nominaci do souboje o křeslo senátora za Kentucky, které desítky let držel Mitch McConnell, zvítězil Trumpem podporovaný člen Sněmovny reprezentantů Andy Barr.
V demokratických primárkách před hlasováním o guvernérovi Georgie zase vyhrála bývalá starostka Atlanty Keisha Lanceová Bottomsová, která by se podle televize CNN mohla stát první černošskou guvernérkou v historii USA.