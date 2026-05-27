Trumpův MAGA válečník v Texasu zválcoval soupeře. Opatrnou radost mají i demokrati

Autor: ,
  14:43
Republikánské primárky v Texasu ovládl generální prokurátor Ken Paxton halasně podporovaný prezidentem Donaldem Trumpem. Porazil dlouholetého senátora Johna Cornyna, kterého Republikánská strana vnímala jako vhodnějšího kandidáta do podzimních voleb. Trump tak dokončil svou měsíční pomstychtivou misi v červených státech, kde se vypořádal s republikány, které z různých důvodů označil za neloajální.
Generální prokurátor Ken Paxton se uchází o senátorské křeslo v Texasu. (26. května 2026) | foto: Reuters

Trumpovi se za poslední měsíc podařilo sesadit republikánské senátory v Indianě, kteří odmítali jeho snahu přerozdělit volební obvody. Zbavil se také častého kritika z Kentucky, kongresmana Thomase Massieho. Pak odstranil senátora z Lousiany Billa Cassidyho, který hlasoval pro jeho odsouzení po útoku na Kapitol.

V Texasu tak jde o čtvrtý zářez na prezidentově pažbě, jimiž dokazuje, že jeho konzervativní podporovatelé jsou ochotni hlasovat proti těm, které Trump označí za neloajální.

„Prezident Trump je vůdcem naší strany a jeho podpora je nejmocnější sílou v politice,“ reagoval před oslavujícími stoupenci Paxton.

Trump nedal na názory předních republikánů ve Washingtonu, kteří jej od podpory odrazovali. Věřili, že Cornyn má velké šance na znovuzvolení, pokud přežije primárky, a že Paxton je naopak slabším kandidátem. Navíc zatížený mnoha korupčními skandály a pochybnostmi o financování, což z něj bude dělat snadný terč pro demokraty.

Trumpův kritik Massie prohrál nejdražší primárky. Prezident má stranu pod palcem

Jenže Cornyn v roce 2023 váhal s podporou Trumpovi v prezidentské volbě. Prohlásil o něm, že má sice „jedinečnou schopnost sjednocovat svou základnu, ale ne ji překračovat, což je problém“. A tím si u Trumpa podepsal ortel.

Republikánské elity ve Washingtonu vnímají texaské primárky podobnou optikou jako Cornyn. Trumpovi oblíbenci totiž v mnoha případech silnou podporu v primárkách nedokázali přetavit v úspěch ve všeobecných volbách. Tak jako Herschel Walker v Georgii, Kari Lakeová a Blake Masters v Arizoně nebo Mehmet Oz v Pensylvánii.

Opozice vnímá dlouhodobě republikány ovládaný stát Texas jako jednu z možností, kde získat senátorské křeslo a pomoci si k většině v této komoře Kongresu, což by ztížilo druhou polovinu Trumpova vládnutí ve druhém prezidentském období. Ostříleny Cornyn byl v jejich očích nebezpečnějším soupeřem.

Republikáni v Jižní Karolíně narazili. Senát tam odmítl překreslit volební obvody

Proti Paxtonovi nasadí sedmatřicetiletého učitele angličtiny Jamese Talarica. Zatímco republikáni se zmítali v boji mezi sebou, demokratický kandidát shromáždil rekordní částku 27 milionů dolarů na kampaň. Zaměřil se na černošské voliče a součástí jeho úspěšné kampaně byla i „zastávka na tacos“ s Barrackem Obamou.

Paxtonovi je mladá vycházející hvězda demokratů trnem v oku už teď. Hned ve své vítězné řeči se ho snažil vylíčit jako vegana, šestipohlavního Jamese a vůbec něco mimo hlavní proud. Demokrati mají nabito jinými argumenty – Paxton během své kariéry čelil obvinění z přijímání úplatků, podvodů s cennými papíry a v osobním životě rozvodu kvůli nevěře.

27. května 2026  13:42

