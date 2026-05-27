Trumpovi se za poslední měsíc podařilo sesadit republikánské senátory v Indianě, kteří odmítali jeho snahu přerozdělit volební obvody. Zbavil se také častého kritika z Kentucky, kongresmana Thomase Massieho. Pak odstranil senátora z Lousiany Billa Cassidyho, který hlasoval pro jeho odsouzení po útoku na Kapitol.
V Texasu tak jde o čtvrtý zářez na prezidentově pažbě, jimiž dokazuje, že jeho konzervativní podporovatelé jsou ochotni hlasovat proti těm, které Trump označí za neloajální.
„Prezident Trump je vůdcem naší strany a jeho podpora je nejmocnější sílou v politice,“ reagoval před oslavujícími stoupenci Paxton.
Trump nedal na názory předních republikánů ve Washingtonu, kteří jej od podpory odrazovali. Věřili, že Cornyn má velké šance na znovuzvolení, pokud přežije primárky, a že Paxton je naopak slabším kandidátem. Navíc zatížený mnoha korupčními skandály a pochybnostmi o financování, což z něj bude dělat snadný terč pro demokraty.
Jenže Cornyn v roce 2023 váhal s podporou Trumpovi v prezidentské volbě. Prohlásil o něm, že má sice „jedinečnou schopnost sjednocovat svou základnu, ale ne ji překračovat, což je problém“. A tím si u Trumpa podepsal ortel.
Republikánské elity ve Washingtonu vnímají texaské primárky podobnou optikou jako Cornyn. Trumpovi oblíbenci totiž v mnoha případech silnou podporu v primárkách nedokázali přetavit v úspěch ve všeobecných volbách. Tak jako Herschel Walker v Georgii, Kari Lakeová a Blake Masters v Arizoně nebo Mehmet Oz v Pensylvánii.
Opozice vnímá dlouhodobě republikány ovládaný stát Texas jako jednu z možností, kde získat senátorské křeslo a pomoci si k většině v této komoře Kongresu, což by ztížilo druhou polovinu Trumpova vládnutí ve druhém prezidentském období. Ostříleny Cornyn byl v jejich očích nebezpečnějším soupeřem.
Proti Paxtonovi nasadí sedmatřicetiletého učitele angličtiny Jamese Talarica. Zatímco republikáni se zmítali v boji mezi sebou, demokratický kandidát shromáždil rekordní částku 27 milionů dolarů na kampaň. Zaměřil se na černošské voliče a součástí jeho úspěšné kampaně byla i „zastávka na tacos“ s Barrackem Obamou.
Paxtonovi je mladá vycházející hvězda demokratů trnem v oku už teď. Hned ve své vítězné řeči se ho snažil vylíčit jako vegana, šestipohlavního Jamese a vůbec něco mimo hlavní proud. Demokrati mají nabito jinými argumenty – Paxton během své kariéry čelil obvinění z přijímání úplatků, podvodů s cennými papíry a v osobním životě rozvodu kvůli nevěře.