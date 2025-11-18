Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

„Za mě je to v pořádku, cokoliv, co musíme udělat, abychom zastavili drogy,“ řekl americký prezident v souvislosti s možnými údery na mexickém území. Poznamenal také, že by v takovém případě požádal o souhlas Kongres. Je přesvědčen, že by ho dostal od demokratických i republikánských politiků, pokud se „nezbláznili“.
Jak podotýká server televize CNN, takový krok by znamenal vyhrocení snah americké vlády omezit přísun drog do Spojených států.
Útoky už američtí vojáci několik týdnů skutečně podnikají u pobřeží Venezuely, a to proti plavidlům, která podle nich drogy pašují. Zatím jich zničili na 20. Washington má v Karibiku mimo jiné největší válečné plavidlo světa - letadlovou loď USS Gerald R. Ford - a tlak na venezuelský režim vytváří i tím, že za informace vedoucí k Madurově zatčení nabízí 50 milionů dolarů (více než miliardu korun).
Trump na adresu Madura, který se podle něj na pašování drog podílí, uvedl, že s ním v určitém momentě bude mluvit. Poznamenal také, že Maduro Spojeným státům způsobil obrovské škody.
„Kdo bude ve Spojených státech chtít mluvit, budeme s ním mluvit tváří v tvář. Bez jakýchkoli problémů,“ reagoval později Maduro ve svém pravidelném pořadu ve venezuelské televizi. Dodal, že nedovolí, aby byli obyvatelé Venezuely „bombardováni a masakrováni“.
Maduro již delší dobu tvrdí, že navyšování vojenské síly USA má za cíl ho svrhnout. Washington v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k Madurově zatčení na 50 milionů dolarů (více než miliarda korun). Viní ho z vazeb na obchod s drogami a zločinecké skupiny, což levicový vůdce popírá.