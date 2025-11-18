Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

Autor: ,
  7:02
Americký prezident Donald Trump v noci na úterý řekl, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Zároveň prohlásil, že chce o zastavení pašování jednat i s Venezuelou. Tamní vůdce Nicolás Maduro reagoval, že je připraven setkat se tváří v tvář.
Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. (12. listopadu 2025) | foto: ČTK

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (3. listopadu 2025)
Nicolás Maduro (1. září 2025)
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....
Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického...
27 fotografií

„Za mě je to v pořádku, cokoliv, co musíme udělat, abychom zastavili drogy,“ řekl americký prezident v souvislosti s možnými údery na mexickém území. Poznamenal také, že by v takovém případě požádal o souhlas Kongres. Je přesvědčen, že by ho dostal od demokratických i republikánských politiků, pokud se „nezbláznili“.

Jak podotýká server televize CNN, takový krok by znamenal vyhrocení snah americké vlády omezit přísun drog do Spojených států.

Útoky už američtí vojáci několik týdnů skutečně podnikají u pobřeží Venezuely, a to proti plavidlům, která podle nich drogy pašují. Zatím jich zničili na 20. Washington má v Karibiku mimo jiné největší válečné plavidlo světa - letadlovou loď USS Gerald R. Ford - a tlak na venezuelský režim vytváří i tím, že za informace vedoucí k Madurově zatčení nabízí 50 milionů dolarů (více než miliardu korun).

USA označí venezuelský kartel za teroristy. V Karibiku je největší letadlová loď

Trump na adresu Madura, který se podle něj na pašování drog podílí, uvedl, že s ním v určitém momentě bude mluvit. Poznamenal také, že Maduro Spojeným státům způsobil obrovské škody.

„Kdo bude ve Spojených státech chtít mluvit, budeme s ním mluvit tváří v tvář. Bez jakýchkoli problémů,“ reagoval později Maduro ve svém pravidelném pořadu ve venezuelské televizi. Dodal, že nedovolí, aby byli obyvatelé Venezuely „bombardováni a masakrováni“.

Maduro již delší dobu tvrdí, že navyšování vojenské síly USA má za cíl ho svrhnout. Washington v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k Madurově zatčení na 50 milionů dolarů (více než miliarda korun). Viní ho z vazeb na obchod s drogami a zločinecké skupiny, což levicový vůdce popírá.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu...

Kvůli nehodě na Písecku je uzavřen jeden pruh na dálnici D4 ve směru Prahu

Motoristé se dnes dočkali otevření dalšího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a...

Nehoda v úterý ráno kolem 06:00 zastavila provoz na dálnici D4 na Písecku mezi exity Mirotice a Lety ve směru na Prahu. Na místě zasahují záchranné složky, tvoří se kolony, vyplývá z informací...

18. listopadu 2025  7:01,  aktualizováno  7:15

Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Americký prezident Donald Trump v noci na úterý řekl, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Zároveň prohlásil, že chce o zastavení pašování jednat...

18. listopadu 2025  7:02

Mezinárodní síly mohou zamířit do Gazy, rozhodla OSN. Hamás je proti

Záběr na Pásmo Gazy (11. října 2025)

Rada bezpečnosti OSN v noci na úterý schválila rezoluci počítající s vysláním mezinárodních sil do Pásma Gazy a s možností budoucí cesty k palestinskému státu. Proti se postavilo teroristické hnutí...

18. listopadu 2025  6:29

Investujte do emocí: Diamantový šperk jako ideální vánoční dárek

Ve spolupráci
VVDiamonds

Hledáte vánoční dárek s trvalou hodnotou? Diamantový šperk není jen luxusní pozornost, je to nákup rodinné památky, která spojuje emoce, radost a investici. Nicméně, pro laika může být výběr takového...

18. listopadu 2025

Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB

Premium
Karin Kubelková (11. listopadu 2025)

Podle odhadu statistického úřadu stoupla tuzemská ekonomika v letošním třetím čtvrtletí o 2,7 procenta. Takhle rychlé tempo čekal málokdo. Vypadá to tedy, že obávaná americká cla se ekonomiky nijak...

18. listopadu 2025

Kolem D4 mají stát obří větrníky vysoké až 250 metrů. Místní to rozděluje už teď

Premium
ilustrační snímek

Když jedete po nejmodernější české dálnici D4, kterou postavili z jižních do středních Čech a dále na Prahu jako vůbec první soukromí investoři, někde v polovině znejistíte. Zhruba od Letů do Milína...

18. listopadu 2025

Operátoři letos o Vánocích zamířili i do města husitů

Mobilní operátoři doprovázejí své vánoční nabídky tematicky laděnými reklamními...

Všichni tuzemští mobilní operátoři již představili své letošní vánoční nabídky. Zákazníkům přinášejí řadu slev, nabízejí i šanci vyhrát zájezd za Santou a také nějaké drobné dárky. I letošní kampaně...

18. listopadu 2025

Jen omluva od BBC nestačí. Zjevné lži a zkreslování se staly rutinou, zní z Izraele

Premium
Izraelská herečka a herec v roli reportérů BBC, Rachel a Haryho. V satirickém...

od naší spolupracovnice v Izraeli Moderátorka stanice BBC Rachel: „Izrael bombardoval nemocnici v Gaze a zabil stovky nevinných lidí.“ Na obrazovce se objeví číslo 500. Moderátorka: „Víc. Přidejte!“ Číslo je přepsáno na 750. Rachel:...

18. listopadu 2025

Firmy plánují zvyšovat mzdy, nejčastěji do pěti procent, vyplývá z průzkumu

Stavět, stavět, stavět. Ale hlavně ekologicky. Zavedení takzvaného superbonusu...

Téměř 70 procent zaměstnavatelů plánuje v příštím roce zvýšit mzdy. Nejčastěji půjde o navýšení do 5 procent, téměř každá čtvrtá firma však plánuje přidat v rozmezí 5 až 10 procent. Vyplývá to ze...

18. listopadu 2025

Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikovala provoz

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala...

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil....

17. listopadu 2025  15:05,  aktualizováno  22:21

Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat dvě ohrožené vesnice

Letecký pohled na vesnici Plauru v Rumunsku. (12. září 2023)

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat dvě vesnice. Ruský dron totiž způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem na ukrajinské straně hranice. Jde o první...

17. listopadu 2025  16:41,  aktualizováno  22:01

Oslavy 17. listopadu vrcholily koncertem v Praze. Na Národní třídě bylo sto tisíc lidí

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí (17. listopadu 2025)

Účastníci Koncertu pro budoucnost ve spodní části pražského Václavského náměstí dnes podpořili ve svých projevech Ukrajinu napadenou Ruskem i občanskou společnost. Asi 102 tisíc lidí si dnes přišlo...

17. listopadu 2025  19:38,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.